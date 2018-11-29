Украина запретила иностранцам въезд в оккупированный Крым

29 ноября 2018 | 18:15

В оккупированный Крыму теперь можно попасть только гражданам Украины. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать линию государственной границы, конечно, соблюдая законы. Также Госпогранслужба особое внимание уделяет лицам, входящим в группы риска, и углубленно осматривает транспорт", - сказал Серватюк.

Как отметили в ГПСУ, он добавил, что "админчерту с временно оккупированным Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам".