|
Украина запретила иностранцам въезд в оккупированный Крым
29 ноября 2018 | 18:15
распечатать комментарии [0] добавить в
В оккупированный Крыму теперь можно попасть только гражданам Украины. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать линию государственной границы, конечно, соблюдая законы. Также Госпогранслужба особое внимание уделяет лицам, входящим в группы риска, и углубленно осматривает транспорт", - сказал Серватюк.
Как отметили в ГПСУ, он добавил, что "админчерту с временно оккупированным Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам".
также читайте
[27.11.2018]
[27.11.2018]
|
по теме
НБУ: впервые с 2013 года банковский сектор выйдет на прибыль
29. 11. 2018 | 18:22
Впервые с 2013 года банковский сектор может выйти на прибыльную деятельность. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.
Порошенко предложили помиловать церковника-двойного убийцу
29. 11. 2018 | 11:34
Министерство юстиции рекомендует Президенту Петру Порошенко помиловать главного редактора христианской газеты "Узник" Игоря Трубицына, пожизненно осужденного за убийство 2 человек.
Русские блокируют порты Мариуполя и Бердянска
29. 11. 2018 | 10:07
По состоянию на вечер 28 ноября 2018 года украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ГБР уже работает по всей Украине
28. 11. 2018 | 10:01
Уже есть первые уголовные производства. Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба на брифинге.
Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией
28. 11. 2018 | 09:52
Украинские власти обсуждают с представителями Соединенных Штатов размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на депутата Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко" Ивана Винника.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»