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Янукович виступить в суді

02 декабря 2018 | 16:09

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Екс-президент України Віктор Янукович збирається виступити з останнім словом на судовому слуханні за обвинуваченням його у державній зраді. Про це УНН повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський.


За його словами, Віктор Янукович в жодному разі не буде відмовлятися від виступу з останнім словом на суді. Водночас, дату виступу назвати поки ніхто не може, а про стан здоров’я Януковича адвокату нічого невідомо.

"Про стан здоров’я буду знати в понеділок – вівторок (3,4 грудня – ред.). В будь-якому разі він бажає виступати в суді", - сказав О. Горошинський.

На уточнююче питання чи відбудеться виступ Януковича в суді в середу, 5 грудня, як і планувалося, Горошинский сказав, що все буде залежати від стану Віктора Януковича.



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