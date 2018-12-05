Воинстенный блок НАТО поставил мирной российской военщине ультиматум

05 декабря 2018 | 17:55





США выдвинули России ультиматум по ракетному договору



США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), если Россия не вернется к его исполнению в течение 60 дней. Об этом заявил 4 декабря в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство ТАСС.



«Во время этих 60 дней мы по-прежнему не будем производить, испытывать и размещать какие-либо системы (системы вооружений, попадающие под ДРСМД). После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», — добавил Помпео.



Глава Госдепа отметил, что эта позиция была поддержана союзниками США по НАТО, с которыми вопрос ракетного договора обсуждался в Брюсселе. «Насчет этого есть полное единство [среди членов НАТО]», — подчеркнул госсекретарь США. Он добавил, что Соединенные Штаты ранее уже призывали Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, но «пока нет никаких признаков, что они это делают».



Россия ответила на ракетный ультиматум США



Россия соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.



«Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно», — сказала она, прокомментировав ультиматум, выдвинутый госсекретарем США Майком Помпео.