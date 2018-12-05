ТЕМА

Воинстенный блок НАТО поставил мирной российской военщине ультиматум

05 декабря 2018 | 17:55

распечатать        комментарии [0]       добавить в




США выдвинули России ультиматум по ракетному договору

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), если Россия не вернется к его исполнению в течение 60 дней. Об этом заявил 4 декабря в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство ТАСС.

«Во время этих 60 дней мы по-прежнему не будем производить, испытывать и размещать какие-либо системы (системы вооружений, попадающие под ДРСМД). После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», — добавил Помпео.

Глава Госдепа отметил, что эта позиция была поддержана союзниками США по НАТО, с которыми вопрос ракетного договора обсуждался в Брюсселе. «Насчет этого есть полное единство [среди членов НАТО]», — подчеркнул госсекретарь США. Он добавил, что Соединенные Штаты ранее уже призывали Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, но «пока нет никаких признаков, что они это делают».

Россия ответила на ракетный ультиматум США

Россия соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно», — сказала она, прокомментировав ультиматум, выдвинутый госсекретарем США Майком Помпео.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Винский, Катеренчук, Мороз. Верховна Рада, весна 2004 года.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100