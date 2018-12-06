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В Харкові поліцейський застрелив нападника з ножем
06 декабря 2018 | 12:14
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5 грудня у Харкові в супермаркеті поліцейський застрелив чоловіка, який напав на нього з ножем. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.
"Поліцейський взводу охорони об’єктів, перебуваючи на службі у приміщенні торговельного закладу, отримав від представника охорони супермаркету інформацію про те, що невідомий громадянин відмовляється сплачувати за товар", - йдеться у повідомленні.
Співробітник поліції охорони з метою врегулювання ситуації підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства та дочекатись приїзду наряду поліції.
У службовому приміщенні громадянин раптом накинувся на поліцейського охорони та наніс йому кілька ножових поранень.
Співробітник поліції охорони, враховуючи небезпеку, яка виникла для нього та оточуючих, відповідно до статті 46 Закону України "Про Національну поліцію" використав табельну вогнепальну зброю і поранив громадянина.
Постраждалі були доставлені до лікарні. Вночі 24-річний чоловік помер. Стан здоров’я 25-річного працівника поліції стабільний.
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