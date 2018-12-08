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Луценко назвав умови затримання замовника замаху на Гандзюк
08 декабря 2018 | 11:46
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Правоохоронці на сьогодні мають достатньо струнку версію про замовника нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Ми вийшли на одного організатора, тепер на іншого. І смію стверджувати, що ми зараз розуміємо спільний мотив цих виконавців й організаторів. Отже, маємо достатньо струнку версію про замовника. Як тільки, ми зберемо юридичні факти, звичайно буде оголошено про підозру і точно затриманий ще й замовник”, — запевнив Генпрокурор.
Відповідаючи на запитання про те, коли може бути затриманий замовник нападу на Катерину Гандзюк, Юрій Луценко наголосив, що “ніякі терміни у слідстві не встановлюються”.
Нагадаємо, напередодні Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що було повідомлено про підозру раніше засудженому громадянину України Левіну, який був важливою фігурою підготовки й організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Як розповів Луценко, Левін раніше був засуджений до 15 років позбавлення волі за організацію 15 убивств та розбійних нападів на території Херсонської області відносно водіїв на автомагістралях. Левін вийшов на волю завдяки "закону Савченко".
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