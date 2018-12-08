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Чемні крадії завітали до свекрухи Корчак
08 декабря 2018 | 11:50
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Член Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак написала на своїй сторінці у Facebook, що до її свекрухи завітали “інтелігентні” грабіжники, які вкрали тільки куртку. Але Корчак не виключила, що це могли бути слідчі дії. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вчора (пост Н.Корчак написала 7 грудня — ред.) до квартири моєї свекрухи завітали дуже „інтелігентні і набожні“ грабіжники, які ретельно продивились домашній фотоархів, документи та вміст шухляд, обережно попереставляли ікони та сімейні фото в рамках, оминули гроші у гаманці, який лежав на полиці. Не знайшовши того, що шукали та підтримуючи реноме грабіжництва, „гості“ прихопили лише одну одиницю верхнього одягу”, — розповіла член НАЗК.
Вона зауважила, що її вразило не зникнення речі, а рівень технічного оснащення “злодіїв”, які без слідів зламу відчинили двері, а ідучи, ввічливо зачинили їх за собою на замок!
“Чи вірю я в дивний збіг обставин? Ні!... Чому я згадала про збіг обставин? Тому що з моменту попереднього незаконного проникнення детектива НАБУ до квартири моєї свекрухи пройшов рік. Тоді питання стосувалось моїх „елітних“ гаражів (три мотомісця, на яких ледве вміщується один автомобіль) та „незадекларованих“ автівок. І саме вчора у ЗМІ з’явилася інформація про вимоги НАБУ до САПу з врученням Корчак підозри”, — зазначила Корчак.
І на останок Корчак додала, що може помилятися, “але все це „пограбування“ надзвичайно схоже на слідчі дії”.
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