Рибалка виловив кокаїн на 4 млн.дол.

08 декабря 2018 | 12:00

Рибак на Маршаллових островах виловив 48 кг кокаїну загальною вартістю в 4 мільйони доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на радіостанцію RNZ.

За словами новозеландської радіостанції, минулого тижня місцевий рибак виявив у своїй сітці замість риби - купу пакетів з білим порошком, через що звернувся у поліцію.

Місцева поліція через відсутність необхідного обладнання на місцях звернулась до посольства США з проханням направити компетентних співробітників по боротьбі з наркотиками для експертизи.

На радіостанції відмічають, що схожий випадок вже мав місце в історії Нової Зеландії, коли у 2004 році до берегів архіпелагу прибило понад сотні кілограмів кокаїну.

Нагадаємо, у Малайзії українку засудили до довічного позбавлення волі за торгівлю кокаїном.