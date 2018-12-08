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Рибалка виловив кокаїн на 4 млн.дол.
08 декабря 2018 | 12:00
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Рибак на Маршаллових островах виловив 48 кг кокаїну загальною вартістю в 4 мільйони доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на радіостанцію RNZ.
За словами новозеландської радіостанції, минулого тижня місцевий рибак виявив у своїй сітці замість риби - купу пакетів з білим порошком, через що звернувся у поліцію.
Місцева поліція через відсутність необхідного обладнання на місцях звернулась до посольства США з проханням направити компетентних співробітників по боротьбі з наркотиками для експертизи.
На радіостанції відмічають, що схожий випадок вже мав місце в історії Нової Зеландії, коли у 2004 році до берегів архіпелагу прибило понад сотні кілограмів кокаїну.
Нагадаємо, у Малайзії українку засудили до довічного позбавлення волі за торгівлю кокаїном.
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