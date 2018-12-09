В СБУ рассказали кто развернул флаг "ДНР" в Париже

“В течение последних лет Москва настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры. Ежегодно на территории РФ при непосредственном организационном и финансовом содействием российских спецслужб проводились так называемые „конференции лидеров правых партий Европы“, „международные консервативные форумы“, собрание „глобального революционного альянса“, где идеологи „русского мира“ Александр Дугин, Сергей Глазьев и другие вооружали иностранных представителей теории силового свержения европейских демократий... Сегодня те же радикалы под флагами так называемой ДНР и под кураторством сотрудников ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ составляют уже „практический экзамен“. За спиной мирных митингующим они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции”, — говорится в сообщении пресс-центра.

Добавляется, что участники пророссийских идеологических организаций за рубежом участвовали как наблюдатели в фейковых выборах в “ДНР” и оккупированном Крыму.

“Для получения” революционного опыта “радикалов из Европы сотнями вербовали для террористической деятельности в составе НЗФ и специально вывозили под видом фейковых наблюдателей на псевдовыборы в аннексированом Крым оккупированом Донбассе”, — добавляют в пресс-службе.

Также в СБУ назвали имена и рассказали о биографии “участников” протестов в Париже, которые развернули флаг “ДНР”.

“Интересная информация о “желтых жилетов” с флагом фейковых образования под названием “ДНР” на фото (Слева — Сорлин Фабрис член так называемой “Международного” аналитического центра “катехона”, который действует под эгидой К. Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного. В наблюдательный совет “катехона” входят идеологи российского “евразийства” С.Глазьев (советник президента РФ) и А. Дугин (лидер “Международного Евразийского движения ”). Функционер так называемого “интеграционного комитету „Россия-Донбасс“, созданный и финансируется российскими спецслужб ами”, — рассказали в пресс-центре СБУ об одном “участников” уличных протестов во Франции.

“Справа — Ксавье Моро. Фейковый “наблюдатель” на псевдовыборах в ОРДЛО. В течение 17 лет проживает в РФ, гражданин РФ с 2013 года. Основатель “Европейского центра стратегического анализа „Стратпол“ (составляющая „пятой колонны“ РФ во Франции ). Функционер ОО „Восток Франция — Солидарность Донбасс“, подконтрольной российским спецслужбам)”, — добавляют в пресс-службе СБУ о другом “участнике” протестов в Париже.

Напомним, участники акции “Желтые жилеты” в Париже развернули флаг “ДНР”.