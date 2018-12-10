Арсен Аваков: Авіаційна система МВС буде третьою за масштабом у Європі

10 декабря 2018 | 13:46

Перші два вертольоти прибудуть в Україну вже 19 грудня 2018 року, а вся система буде повністю укомплектована до 2021 року.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що в Україні буде третій за величиною вертолітний парк у Європі, після Німеччини та Франції. Про це він сказав сьогодні, 10 грудня, під час робочої поїздки до Мюнхена, Німеччина.



«Ми створюємо єдину систему авіації МВС. В рамках контракту з французьким урядом буде закуплено 55 вертольотів Airbus. Перші два вертольоти прибудуть в Україну вже 19 грудня 2018 року, а вся система буде повністю укомплектована до 2021 року. Всі вертольоти збираються у Франції та Німеччині», - сказав Арсен Аваков.



За словами Арсена Авакова, особливість авіації МВС в тому, що буде побудована гібридна система на основі досвіду французьких, німецьких та американських авіасистем. «Вертольоти будуть у ДСНС, прикордонників, поліції і Нацгвардії. Вони будуть виконувати профільні задачі – ліквідація пожеж, контроль кордону, пошук злочинців та зниклих осіб. Але, у випадку виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, наприклад, пожежі, будуть працювати всі разом», - зазначив Арсен Аваков.



Очільник МВС зазначив, що зараз по всій країні будуються пункти базування, ангари і вся необхідна інфраструктура, а у Кременчуці готуватимуть пілотів для системи авіаційної безпеки МВС.



«До створюваної системи додаються ще вертольоти Мі-8, які у нас є, і у нас буде третій за величиною вертолітний парк у Європі, після німців та французів. Таким чином, ми стаємо в один ряд з європейськими колегами за якістю», - сказав Арсен Аваков.



Довідково: Вертолітна ескадрилья Баварії належить до поліції Баварії. Особовий склад 100 осіб, авіапарк – 8 вертольотів Airbus. Виконується більше 3 тис. польотів на рік. В 2017 році було здійснено біля 800 рятувальних операції, близько 500 операції по пошуку злочинців. Оснащення вертольотів готується індивідуально під кожний виліт. Також вертольоти залучаються під час ліквідації пожеж, роботи в гірських районах, рятувальних місіях на воді та льоду. Є обладнання для передачі даних під час масових акції та масштабних ДТП.