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Арсен Аваков: Авіаційна система МВС буде третьою за масштабом у Європі
10 декабря 2018 | 13:46
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Перші два вертольоти прибудуть в Україну вже 19 грудня 2018 року, а вся система буде повністю укомплектована до 2021 року.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що в Україні буде третій за величиною вертолітний парк у Європі, після Німеччини та Франції. Про це він сказав сьогодні, 10 грудня, під час робочої поїздки до Мюнхена, Німеччина.
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