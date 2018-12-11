Помпео считает отправку в Венесуэлу российских Ту-160 "разбазариванием госсредств"

11 декабря 2018 | 13:12

В понедельник Минобороны России сообщило, что самолеты ВКС РФ прибыли в аэропорт Майкетия Боливарианской Республики.

Соединенные Штаты считают, что отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 следует рассматривать как разбазаривание правительствами РФ и Венесуэлы государственных средств. Соответствующую точку зрения обозначил в понедельник в своем Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Российское правительство направило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их граждане страдают", - утверждал Помпео. Свое сообщение он снабдил фотографией выполняющего полет Ту-160.

В понедельник пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла. В Минобороны добавили, что полет самолетов проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Это уже не первый подобный перелет российских Ту-160. Ранее эти стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что прибывшие в страну самолеты ВКС РФ будут участвовать в совместных оперативных полетах.