Диспетчерские службы нефтепровода "Дружба" зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти в поле вблизи с.Русское Мукачевского района. Сейчас известно о загрязнении почвы размером около 250 квадратных метров. На место выехали аварийные бригады. Для предотвращения распространения загрязнения выкопаны ямы-ловушки, из которых нефть откачивается в автоцистерны.

"Расстояние прорыва трубы до ближайшего жилого дома - около километра, угрозы загрязнения водоемов нет", - отметил Москаль.

Сообщается, что утечка нефти могла произойти в результате несанкционированной врезки, однако окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже. Ранее на Волыни задержали банду, которая качала топливо из нефтепровода "Дружба".