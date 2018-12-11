Макрон заявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении во Франции

"В первую очередь я бы хотел объявить о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране", - заявил он.

"Мы ответим на чрезвычайное экономическое и социальное положение сильными мерами: более быстрым снижением налогов, более правильным управлением расходами, а не только их сокращением", - пояснил президент.

"Я ожидаю, что правительство продолжит трансформацию нашей страны, в пользу которой наш народ проголосовал уже 18 месяцев назад", - отметил он. По словам Макрона, стране требуется "глубокая реформа", которая подразумевает компенсации безработным и достойные пенсии. "Нам нужны более справедливые, простые и понятные правила, которые компенсируют усилия на работе", - отметил он.

Вместе с тем президент напомнил о том, что "каждый должен выполнить свой долг". Среди прочего он упомянул о необходимости "меняться, учитывая срочность нашего долга, климатического и бюджетного".

Обещания президента

Макрон пообещал повышение минимальной зарплаты в стране с 2019 года. "Минимальная зарплата повысится с 2019 года на €100 в месяц", - сказал он. Он также сообщил, что "сверхурочные часы не будут облагаться налогом".