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Макрон заявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении во Франции

11 декабря 2018 | 16:29

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Глава республики также сообщил о желании построить трудовую Францию, в которой "дети будут жить лучше их родителей".


Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник о чрезвычайном экономическом положении в стране. Его выступление транслировалось в эфире телеканала BFM.

"В первую очередь я бы хотел объявить о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране", - заявил он.

"Мы ответим на чрезвычайное экономическое и социальное положение сильными мерами: более быстрым снижением налогов, более правильным управлением расходами, а не только их сокращением", - пояснил президент.

"Я ожидаю, что правительство продолжит трансформацию нашей страны, в пользу которой наш народ проголосовал уже 18 месяцев назад", - отметил он. По словам Макрона, стране требуется "глубокая реформа", которая подразумевает компенсации безработным и достойные пенсии. "Нам нужны более справедливые, простые и понятные правила, которые компенсируют усилия на работе", - отметил он.

 

Вместе с тем президент напомнил о том, что "каждый должен выполнить свой долг". Среди прочего он упомянул о необходимости "меняться, учитывая срочность нашего долга, климатического и бюджетного".

Обещания президента

Макрон пообещал повышение минимальной зарплаты в стране с 2019 года. "Минимальная зарплата повысится с 2019 года на €100 в месяц", - сказал он. Он также сообщил, что "сверхурочные часы не будут облагаться налогом".

Кроме этого, по его словам, все работающие французы получат в конце года необлагаемую налогом премию, а "для тех, кто получает меньше €2 тыс. в месяц, будет отменено повышение пенсионного налога, введенное в этом году". "Пенсионеры представляют ценную часть нашей нации", - подчеркнул французский лидер.

Он также сообщил, что "в ближайшее время собирается встретиться с мэрами городов, чтобы подготовить фундамент для общественного договора". "Мы не будем дальше вести наши дела так, как будто ничего не произошло", - сказал Макрон.

Макрон отметил, что хочет построить трудовую Францию. "Мы хотим добиться Франции, где есть достоинство, работа, Франции, где наши дети жили бы лучше нас", - подчеркнул он. Для этого, по его словам, необходимо уделить большое внимание среднему и высшему образованию, "чтобы они [граждане] могли свободно жить и трудиться".

"Наша страна сейчас переживает исторический период. Мое служение - для вас. Наше единственное сражение - за Францию", - заявил президент республики.

Кроме этого, Макрон пообещал добиться от представителей крупных корпораций, чтобы те приняли участие в развитии страны. "Большие предприятия и наиболее богатые граждане должны помочь нации добиться успеха, - сказал он. - Я соберу их и приму решения на этот счет на этой неделе".

Вместе с тем президент дал понять, что не собирается возвращать так называемый налог на богатство, о чем просили многие участники движения. "Наиболее богатые уезжают, и наша страна ослабевает, - пояснил он, говоря о перспективах возвращения этого сбора. - В соответствии с обещаниями, данными вам, я отменил этот налог, чтобы инвестиции шли в нашу экономику и помогали создавать рабочие места". Глава государства напомнил, что дополнительные сборы сохранились лишь в отношении роскошной недвижимости.

"Однако парламент и правительство должны пойти дальше и положить конец незаконным преимуществам и уклонению от уплаты налогов, - подчеркнул он. - Руководители французских предприятий должны платить налоги во Франции, а крупные предприятия, которые получают большие прибыли, должны платить налоги".



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