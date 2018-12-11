Украина выходит из соглашения о сотрудничестве спецслужб СНГ

11 декабря 2018 | 18:47

Глава службы внешней разведки Украины инициировал выход Украины из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ. Об этом передает УНН со ссылкой на службу внешней разведки Украины.

"По поручению Президента Украины Службой внешней разведки Украины начата процедура выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности с 1992 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что служба внешней разведки вместе с партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.