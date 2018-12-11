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ВТБ банк - все!
11 декабря 2018 | 19:13
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц отменил конкурс по передаче задолженности "ВТБ" перед вкладчиками, в связи с чем банк будет ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ, передает УНН.
"Исполнительная дирекция Фонда 6 декабря 2018 приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка АО "ВТБ БАНК", гарантируемые Фондом, с выплатой премии принимающим банком, при реализации способа вывода неплатежеспособного банка с рынка, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 39 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и признать его несостоявшимся", - говорится в сообщении.
Указанный в сообщении пункт закона предусматривает ликвидацию банка с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц.
Напомним, Национальный банк Украины принял решение о признании АО "ВТБ Банк" неплатежеспособным для защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.
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