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Следователю полиции светит 10 лет за 8000

11 декабря 2018 | 19:15

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В суд передано обвинительное заключение в отношении работника Нацполиции Украины за вымогательство и получение им взятки 8 тысяч долларов США. Об этом сообщил Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.


“10 декабря 2018 года Управлением организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата ГБР, ГПУ совместно с ГСУ СБУ досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению работника Нацполиции в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, завершено. Обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г.Харькова”, - говорится в сообщении.

Установлено, что старший следователь отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления ГУ НПУ в Харьковской области требовал и получил неправомерную выгоду в размере 8 тыс. долларов США за внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований в отношении должностных лиц одного из предприятий и дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности.



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