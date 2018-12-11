ТЕМА

Бабченко - в списке TIME

11 декабря 2018 | 19:18

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Американское издание Time во вторник объявило Джамала Хашкаджи и других журналистов "Человеком года" по версии журнала в 2018 году, передает УНН.


Так, на обложке издания - Джамал Хашкаджи, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии, известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. 


2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, и с тех пор не выходил на связь. Считается, что он был убит по приказу наследного принца Саудовской Аравии, а его смерть вызвала международный резонанс и проверку саудовского режима. 

Издание вспомнило многих журналистов со всего мира, в том числе четырех журналистов, убитых во время массовой стрельбы в штате Мэриленд в июле этого года и осужденных в Мьянме журналистов Reuters. 

Вспомнили и о журналисте Аркадии Бабченко. 

"Бабченко провел годы в качестве российского военного корреспондента, приехав в Киев в 2017 году после того, как его критика Кремля привела к угрозам против него. Прошлой весной, когда украинская спецслужба предупредила о заговоре с целью его убийства, он фальсифицировал свою собственную смерть в ходе спецоперации, призванной поймать заказчиков убийства - спорный шаг в мире журналистики", - написали о нем в Time. 



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