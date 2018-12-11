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Бабченко - в списке TIME
11 декабря 2018 | 19:18
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Американское издание Time во вторник объявило Джамала Хашкаджи и других журналистов "Человеком года" по версии журнала в 2018 году, передает УНН.
Так, на обложке издания - Джамал Хашкаджи, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии, известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда.
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