Підполковник СБУ вимагав майже 50 тис. гривень хабара

13 декабря 2018 | 14:18

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В Одеській області підполковник Служби безпеки України вимагав майже 50 тис. гривень неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

В Одеській області підполковник Служби безпеки України вимагав від чоловіка 45 900 гривень неправомірної вигоди за позачергове отримання оренди на будинок для відпочинку у санаторії "Одеса" СБУ, а також привласнення державних коштів, вчинених в умовах особливого періоду.



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