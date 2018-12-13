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Підполковник СБУ вимагав майже 50 тис. гривень хабара
13 декабря 2018 | 14:18
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В Одеській області підполковник Служби безпеки України вимагав майже 50 тис. гривень неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
В Одеській області підполковник Служби безпеки України вимагав від чоловіка 45 900 гривень неправомірної вигоди за позачергове отримання оренди на будинок для відпочинку у санаторії "Одеса" СБУ, а також привласнення державних коштів, вчинених в умовах особливого періоду.
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