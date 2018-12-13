Прокуратура Австрии подозревает членов сборной РФ по биатлону в употреблении допинга

Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии ведет расследование в отношении пяти членов сборной России по биатлону в связи с использованием запрещенных веществ с целью допинга, а также в отношении пяти спортсменов российской сборной в связи с мошенничеством из-за допинга. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель антикоррупционного ведомства Австрии.



"Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии ведет расследование в отношении пяти членов российской сборной по биатлону из-за применения запрещенных веществ или методов с целью допинга (согласно статье 22а Федерального антидопингового закона 2007 года) и пяти спортсменов этой команды из-за тяжкого мошенничества, связанного с допингом (согласно статьям 146, 147 Уголовного кодекса Австрии)", - сказала старший прокурор Элизабет Тойбль.

"Период совершения преступления касается Кубка мира по биатлону в Хохфильцене в 2017 году. Обвиняемые лица, согласно австрийскому уголовному производству, были уведомлены о ведении расследования. Никаких обысков или допросов не производилось", - подчеркнули в прокуратуре.

Вечером 12 декабря в расположение сборной России, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира в Хохфильцене (13-16 декабря), прибыли представители полиции, которые провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года, который проходил в Австрии. Министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил ТАСС информацию об обвинениях и сообщил, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Союз биатлонистов России, Минспорт РФ, МИД РФ и другие заинтересованные организации выясняют обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что среди подозреваемых - призер Игр в Сочи Евгений Гараничев, Александр Логинов и олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин. Также в списке присутствуют бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, олимпийский чемпион в эстафете Алексей Волков, Ирина Старых, врачи и массажисты сборной Евгений Шутов, Артем Крынцилов, Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов

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