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Прокуратура Австрии подозревает членов сборной РФ по биатлону в употреблении допинга
13 декабря 2018 | 14:35
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Расследование ведется в отношении 10 россиян.
Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии ведет расследование в отношении пяти членов сборной России по биатлону в связи с использованием запрещенных веществ с целью допинга, а также в отношении пяти спортсменов российской сборной в связи с мошенничеством из-за допинга. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель антикоррупционного ведомства Австрии.
"Период совершения преступления касается Кубка мира по биатлону в Хохфильцене в 2017 году. Обвиняемые лица, согласно австрийскому уголовному производству, были уведомлены о ведении расследования. Никаких обысков или допросов не производилось", - подчеркнули в прокуратуре.
Вечером 12 декабря в расположение сборной России, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира в Хохфильцене (13-16 декабря), прибыли представители полиции, которые провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года, который проходил в Австрии. Министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил ТАСС информацию об обвинениях и сообщил, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Союз биатлонистов России, Минспорт РФ, МИД РФ и другие заинтересованные организации выясняют обстоятельства дела.
Ранее сообщалось, что среди подозреваемых - призер Игр в Сочи Евгений Гараничев, Александр Логинов и олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин. Также в списке присутствуют бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, олимпийский чемпион в эстафете Алексей Волков, Ирина Старых, врачи и массажисты сборной Евгений Шутов, Артем Крынцилов, Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов
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