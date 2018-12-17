Сьогодні Міжнародний день захисту секс-працівників

17 декабря 2018 | 10:17

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Сьогодні в усьому світі відзначають день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості. Про це передає УНН.

Щорічно, 17 грудня, по всьому світу відзначають Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості покликаний звернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з жорстокістю і насильством, яким нерідко піддаються працівники сфери сексуальних послуг. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У поліції розповіли, як секс-індустрія освоює новітні технології для переховування від закону Символом Міжнародного дня захисту секс-працівників від насильства і жорстокості вважається - червона парасолька.



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