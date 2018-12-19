Гройсман уверенно посмотрел в будущее

19 декабря 2018 | 09:41

Решение Международного валютного фонда о новой программе для Украины на 3,9 миллиарда долларов и решение Всемирного банка о предоставлении Украине 750 млн долл. гарантий позволяют финансово уверенно пройти 2019 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию премьер-министра в сети Twitter.

“Поздравляю решение Совета директоров Международного валютного фонда о запуске новой программы сотрудничества с Украиной объемом 3,9 млрд долл. и решение Совета Всемирного банка о предоставлении нашей стране гарантий на поддержку государственной политики в 750 млн долл. Это важная поддержка для нас, ведь она позволяет финансово уверенно пройти 2019 — пиковый учитывая объем запланированных долговых выплат”, — написал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что за последние годы экономическая ситуация в Украине стабилизировалась и имеет экономический рост уже почти год подряд.

“На 2019 есть сбалансированный бюджет и фундамент для перехода на трехлетнее бюджетное планирование. Сотрудничество с международными партнерами дает возможность спокойно пройти следующий год и продолжать реформы”, — добавил Гройсман.