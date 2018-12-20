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Генпрокуратуру проверят иностранные эксперты
20 декабря 2018 | 14:14
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Специалисты международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers проведут аудит деятельности Генпрокуратуры Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг генпрокурор Юрий Луценко, передает УНН.
Аудиторы будут проверять работу подразделений ГПУ.
"Совет Европы предоставил финансирование. Он самостоятельно провел аудит, и в результате работы Генпрокуратура была поручена PricewaterhouseCoopers. Размер финансирования не знаю и это будет оплачиваться за деньги наших западных партнеров", - сказал он.
Предварительные результаты работы аудиторов будут известны уже в феврале 2019 года.
Первыми под проверку аудиторов попадут следственные управления, за ними подразделения процессуального руководства, подразделения представительства в судах.
После проведения аудита ведомство ожидают существенные изменения.
"Это будет серьезная работа западных специалистов, экзаменовать нашу систему на соответствие европейским стандартам. Я не сомневаюсь, что мы получим достаточно серьезные профессиональные замечания и рекомендации, для воплощенія в жизнь", - сказал генпрокурор.
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