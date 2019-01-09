Главной темой прошлогоднего Kyiv Smart City Forum была креативная экономика. На каких темах Вы сконцентрировались в этом году и почему ?

На Форуме мы будем много говорить о безопасности, интеллектуальных системах и технологиях smart city, которые уже внедряются в Киеве. Например, в рамках развития smart mobility мы реализуем утвержденную в КГГА Концепцию развития велоинфраструктуры Киева. Опытным путем проверено, что именно велосипед позволяет эффективно разгрузить движение в мегаполисе от пробок. В этом мы руководствуемся примером передовых европейских городов, таких как Париж, Лондон, Берлин, Амстердам, Вена, Копенгаген. В столице Дании даже есть скоростные “хайвеи” для велосипедистов.

Многомиллионный Киев по мобильности сможет стать вторым Копенгагеном только тогда, когда жители города массово захотят ездить на велосипеде. Наша задача – создать в столице все условия для этого. С августа в Киеве уже есть возможность арендовать велосипеды через мобильное приложение nextbike.kyiv. Мы планируем развивать систему велопроката и в новом году существенно увеличить велопарк.

Инициатива Kyiv Smart City совместно с общественной организации «Киев — Велосипедный город» запустили тестовую версию велокарты столицы. На карту нанесены велодорожки, велополосы и полосы общественного транспорта, где с августа 2017 года разрешено движение на велосипеде. Объекты с установленными велопарковками разделены на категории: культура, бизнес, питание и т.п. Карта наполняется все новыми и новыми данными. Надеемся, что ее наличие и доступность с любого электронного устройства поможет популяризировать велодвижение в Киеве.

Одна из панелей форума посвящена безопасности. Как сегодня развивается проект "Безопасная столица" ? Каких нововведений стоит ожидать в дальнейшем ?

"Безопасная столица" является одним из наиболее масштабных проектов в городе. Она включает в себя систему видеонаблюдения, единую базу данных с этих систем и прочее. Многие нюансы проекта не были учтены на этапе разработки и сейчас мы дополняем и видоизменяем программу. Летом Киевский городской совет принял положение о системе видеонаблюдения в городе, которое определяет принципы ее работы, процедуру формирования, права и обязанности объектов и субъектов видеонаблюдения, требования к обработке и защите персональных данных. Система обеспечивает безопасность детей, учащихся и студентов в учебных заведениях. Также видеонаблюдение будет способствовать предупреждению дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах и в общественных местах.

Мы определили порядок подключения к системе средств видеофиксации, находящихся в чужом владении, и порядок доступа к собранным данным. Например, коммунальные дорожные службы, как пользователи с ограниченным доступом, смогут только мониторить общую картину и работу своих подразделений в разных уголках города. Широкий доступ будут иметь правоохранительные и специальные службы. На основе мотивированного обращения они смогут получить информацию из видеоархива или системы анализа распознавания номерных знаков, лиц, нарушений правил дорожного движения и тому подобное.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество камер до конца текущего года должно вырасти до 10 тысяч. Сколько уже установлено камер в столице? Как город планирует использовать данные, полученные из средств видеофиксации?

Город устанавливает камеры наружного наблюдения на улицах, в вестибюлях метрополитена, в детских садах и школах. Всего в городе установлено около 6 тыс. камер, из них некоторые имеют функции обзорных, часть имеют функции распознавания лиц и номеров автомобилей и ITS камеры. Они умеют распознавать номера, просчитывают поток и скорость движения, габариты и даже цвет транспорта. Такие камеры, установленные на перекрестках, позволят разгружать трафик и переключать светофоры, а также значительно облегчают поиск украденных автомобилей.

Вся информация с камер поступает в городской data-центр, где данные хранятся не менее 30 дней. Доступ к этим данным имеют правоохранительные органы, коммунальные сервисы и городские службы. Они передаются закрытыми каналами, под это построена отдельная оптоволоконная сеть. Кроме того, данные зашифрованы и только пользователь с ключом сможет их прочесть.

Благодаря анализу этих данных, мы сможем получить реальную схему пассажиропотока в городе и обосновать строительство новых или обходных магистралей.

Правоохранители используют камеры для раскрытия преступлений и их предупреждения. С момента установки видеокамер, были зафиксированы 1500 ДТП и более чем на 70% увеличилось раскрытие преступлений, связанных с угоном автомобилей. Согласно отчетам Национальной полиции, на 70% снизилась преступность в местах, где камеры были установлены.

В начале года вступили в силу законодательные изменения о сортировке и переработке мусора, но по факту, никаких изменений не произошло. Как по Вашему мнению можно изменить ситуацию и какие инициативы для этого необходимы ?

Мы стараемся не употреблять термин "мусор", так как он не соответствует должному отношению к тому, что люди генерируют в процессе своей жизни. Это отходы, которые в большинстве случаев могут стать сырьем при должном обращении с ними.

Ресурсно-ценные отходы сортируются ответственными людьми, переработчиками. Сортировка – это способ сократить объемы отходов, поступающих на свалки. Общественные сортировочные станции выступают жизненно необходимым промежуточным звеном между сознательными гражданами и переработчиками сырья.

Чтобы вопрос с переработкой решился массово, нам нужны локальные и государственные программы финансирования (субсидирования) с целью приобретения семьями домашнего оборудования для утилизации органики и сортировки отходов непосредственно дома. Также необходима организация системного вывоза отходов на переработку. Никакого хранения отходов ни дома, ни во дворе, ни в офисе.

Если мы говорим об утилизации опасных отходов, то этот вопрос должен решаться на локальном и национальном уровнях управления отходами с помощью специальных технологий.

Для организации переработке всего объема отходов в Украине необходимо создать комфортные условия для бизнеса и дотирование этой отрасли – так это работает в странах Западной Европы.

Ситуация с "Нафтогазом" в очередной раз показала, что в столице необходимо развивать альтернативные источники энергии. Работает ли Kyiv Smart City в этом направлении, и какие проекты, уже существуют ?

Стимулирование развития альтернативные источников энергии в городе обусловлено наличием таким стейкхолдеров, как городская администрация и бизнес. Местная власть заинтересована в снижении потребления энергоносителей из традиционных видов топлива, а бизнесу важно инвестировать в зеленую энергетику и получить «зеленый тариф». Наши экологические инициативы и проекты поддерживают это межсекторальное сотрудничество. В рамках эко-воркшопов в Kyiv Smart City Hub мы предоставляем площадку для обмена опытом и мнениями среди экологов, госслужащих представителей науки и бизнеса. В сентябре мы провели эко-воркшоп "Изменения климата: как вернуться к точке невозвращения". Также инициатива Kyiv Smart City выступила партнером Международого экологического форума.

Наша команда активно развивается в направлении smart environment и достигла значительных результатов в этом году. Мы провели ряд экологических исследований, которые основаны на экспертизах специалистов и имеют подтвержденные эмпирические данные. Запущены первые, пилотные не только для Киева, а и для Украины, проекты по анализу качества воздуха, воды.

Мы содействуем в формировании общественной сети экологического мониторинга. Развитие этого направления имеет далеко идущие перспективы, так как мы говорим про автоматизированный сбор данных, их обработку и принятие управленческих решений на основе полученных результатов. А это открывает новые перспективы для стратегического планирования развития города в целом.

Пилотным проектом по внедрению технологии Blockchain в Киеве должна стать электронная запись в детский сад. На какой стадии сейчас реализация проекта и какого эффекта ждете от этой инициативы ?

Нам нужен блокчейн, чтобы обеспечить абсолютную прозрачность данных. Если информация в системе вдруг меняется, об этом сразу узнают все участники. Уже более 60 458 детей были записаны в детский сад через городской электронный сервис. Среди них есть и льготники, в частности дети участников АТО. Согласно законодательству, их записывают вне очереди, и поэтому изменяется порядок электронной очереди. Благодаря блокчейну продвижение очереди вместе с соответствующими документами будет абсолютно открытым для всех родителей. Таким образом не будут возникать подозрения, что кто-то извне манипулирует системой за вознаграждение.

В каких еще отраслях целесообразно внедрять технологию Blockchain ?

В будущем в КГГА планируют применить блокчейн для сервисов "Общественный бюджет" и "Электронные петиции", а также в системах управления коммунальной собственностью. Аналитики утверждают, что эта технология в Украине имеет огромный потенциал. Она полностью соответствует требованиям общественности об открытой и прозрачной деятельность власти. Кроме того, блокчейн поможет полностью устранить технологически устаревшие механизмы предоставления услуг. Внедрение нового способа хранения данных станет основой для создания более совершенных цифровых решений по развитию городской среды.

Одна из панелей форума в этом году посвящена "открытом правительству". Как по Вашему мнению, сегодня налажен диалог между властью Киева и его жителями ? Какие инструменты для этого существуют? И как будет усовершенствован процесс в дальнейшем ?

Механизм взаимодействия между властью и горожанами, которым мы очень гордимся – это "Громадський бюджет". Это наша, уникальная киевская форма прямой демократии, в которой жители с помощью электронного голосования сами решают, на какие проекты лучше использовать часть городского бюджета. На 2016-й год — киевляне распределили 50 млн грн, на 2017-й год — 100 млн грн, на 2018-й год выделили 150 млн грн. Одним из победителей "Громадського бюджету" в 2018 году стал проект коммуникационно-образовательной платформы Kyiv Smart City School. Мы запустим инновационную образовательную платформу, где каждый желающий сможет получить знания о smart city и IT-технологии.

Проект «Громадський бюджет» находится в постоянной динамике усовершенствования. В движении вперед очень помогает заложенная в Положении норма о полной автоматизации его процессов. Мы уже внедрили электронную подачу проектов, сбор подписей-поддержки, е-голосование, избавились от рисков фальсификации, а сейчас тестируем новый вид электронного кабинета горожанина, с помощью которого планируем интегрировать всех активных горожан со всеми сервисами электронной демократии. Речь идет о «службе мэра» - 1551, электронных петициях, публичных консультациях и других городских сервисах. Открытый диалог между городской властью и киевлянами определяет перспективы развития столицы.