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Аваков-джуниор засветил рюкзак Louis Vuitton стоимостью $2,5 тысячи
29 декабря 2018 | 13:08
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Сын министра МВД Арсена Авакова, предприниматель Александр Аваков засветился в аэропорту с рюкзаком Louis Vuitton.
“Правда, рюкзак, с которым сфотографировали 30-летнего Александра, вряд ли пригодился бы для Нацгвардии, – иронизируют журналисты. – Ведь, если это не скромненькая реплика, а настоящий Louis Vuitton, то цена его на официальном сайте составляет более двух с половиной тысяч долларов”.
Как сообщается в Twitter “Центра противодействия коррупции”, Аваков-младший (и его рюкзак) летели из Милана в Киев.
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