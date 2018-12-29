ТЕМА

Аваков-джуниор засветил рюкзак Louis Vuitton стоимостью $2,5 тысячи

29 декабря 2018 | 13:08

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Сын министра МВД Арсена Авакова, предприниматель Александр Аваков засветился в аэропорту с рюкзаком Louis Vuitton.


“Правда, рюкзак, с которым сфотографировали 30-летнего Александра, вряд ли пригодился бы для Нацгвардии, – иронизируют журналисты. – Ведь, если это не скромненькая реплика, а настоящий Louis Vuitton, то цена его на официальном сайте составляет более двух с половиной тысяч долларов”.

Как сообщается в Twitter “Центра противодействия коррупции”, Аваков-младший (и его рюкзак) летели из Милана в Киев.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100