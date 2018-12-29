Аваков-джуниор засветил рюкзак Louis Vuitton стоимостью $2,5 тысячи

29 декабря 2018 | 13:08

Сын министра МВД Арсена Авакова, предприниматель Александр Аваков засветился в аэропорту с рюкзаком Louis Vuitton.

“Правда, рюкзак, с которым сфотографировали 30-летнего Александра, вряд ли пригодился бы для Нацгвардии, – иронизируют журналисты. – Ведь, если это не скромненькая реплика, а настоящий Louis Vuitton, то цена его на официальном сайте составляет более двух с половиной тысяч долларов”.

Как сообщается в Twitter “Центра противодействия коррупции”, Аваков-младший (и его рюкзак) летели из Милана в Киев.