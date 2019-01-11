В МОСКВЕ ПОХИЩЕН УКРАИНСКИЙ БАНДИТ, ПРИЧАСТНЫЙ К УБИЙСТВУ ВОРОНЕНКОВА

Как сообщил «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ресторан «Базилик», где и произошел инцидент, служил Василенко как офис. Вчера вечером туда вошла группа крепких мужчин, которые приказали последовать за ними. На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого «авторитета» в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.



В ночь на 11 января в квартире, которую арендовал Василенко был проведен обыск. В помещении было обнаружено несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.



Как полагают источники издания, именно Василенко был одним из организаторов расстрела в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Несколько других участников этой «операции» тоже ранее были убиты или исчезли.

Досье