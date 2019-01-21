Президентські чаювання із Шевчуком

21 января 2019 | 13:27

У маєтку Петра Порошенка вочевидь готують дуже смачний чай. Важко знайти інше пояснення чому до Гаранта протоптали стежину чиновники, яким у Президента геть нема чого робити. Бо під час таких візитів автоматично відбувається конфлікт інтересів. На ночних візитах до Порошенка раніше спіймано пана Ситника - керівника дуже незалежного НАБУ. А за ним підтягнувся інший не менш впливовий керівник дуже незалежної організації. Його прізвище дізнаємось з депутатського запиту нардепа Віталія Купрія. І якщо раптом з відповіді на запит з’ясується, що високопосадовці їздять до Президента не на чаювання, тоді мусимо зробимо висновок: ні про яку незалежність очолюваних ними інституцій не йдеться, розмежування гілок влади не було й немає. Все це - фейк й в країні нічого не змінилося з часів Кучми-Янковича.

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Купрій Віталій Миколайович

Заступник голови Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

01008, м. Київ. вул. Грушевського, 5; тел.: (044) 255-21-19. (044) 255-35-22

Вих. № 129-дз від 18 січня 2019 р.

Голові Конституційного Суду України Шевчуку С.В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

(в порядку ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України»)

Шановний Станіславе Володимировичу!

Одразу після обрання Вас Головою Конституційного Суду України Ви публічно задекларували свою прихильність верховенству права, демократичним цінностям та європейським стандартам захисту прав і свобод.

Демонструючи повну прозорість своєї діяльності на вказаній посаді і особисту відкритість, Ви у найширший спосіб (у тому числі через свою сторінку у соціальній мережі Facebook) постійно інформуєте як про результати діяльності Конституційного Суду України, так і про свою участь у різних заходах, проведення зустрічей, виступи у ЗМІ тощо. Зокрема, прес-служба очолюваного Вами суду і Ви особисто повідомляли про низку проведених Вами зустрічей з окремими керівниками депутатських груп і фракцій та іншими політичними діячами (не зовсім зрозуміло, як проведення таких зустрічей узгоджується з Вашим статусом судді і діяльністю на посаді Голови Конституційного Суду України). Тоді Ви навіть похвалились оцінкою керівника однієї з депутатських фракцій, який на зустрічі з Вами заявив, що Ваша «відкритість вражає!».

В одному із своїх інтерв’ю Ви сказали, що зустрічалися з Президентом України П.Порошенком усього «кілька разів на державних церемоніях». Натомість Ви чомусь промовчали про Ваші регулярні зустрічі з Президентом України П.Порошенком, які за інформацією, отриманою в порядку частини п’ятої статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України», відбуваються систематично, але про які Ви не вважаєте за необхідне повідомляти суспільству.

Це є дивним не лише з точки зору задекларованих Вами принципів діяльності, але й з огляду на питання, які можуть вирішуватися на утаємничених зустрічах очільника Конституційного суду і президента держави. Усі питання, які можуть виникати у Конституційного Суду України (його голови) до Президента України і навпаки, мають вирішуватися виключно офіційним шляхом у спосіб, передбачений Конституцією та законами України. Більше того, якщо такі зустрічі проводились в суспільних та державних інтересах, то приховувати їх від суспільства не було жодних підстав і сенсу.

Проведення таємних зустрічей державними діячами, які за законом є самостійними та незалежними за своїм статусом, одразу породжує питання про предмет таких зустрічей та ставить під сумнів правомірність їхньої діяльності. Як це, для прикладу, мало місце у випадку нічних візитів директора Національного антикорупційного бюро України А.Ситника додому до Президента України П.Порошенка, які викликали широкий суспільний резонанс і закономірні запитання до керівника «незалежного НАБУ».

У Вашому випадку ситуація є ще більш особливою, оскільки йдеться про конституційне правосуддя і справи, у вирішенні яких може бути зацікавлений глава держави (які розглядаються за його поданнями, стосуються сфери його повноважень тощо). Крім того, враховуючи підвищені вимоги щодо незалежності судді Конституційного Суду України, утаємничені від суспільства зустрічі Голови Конституційного Суду України з Президентом України ставлять під сумнів незалежність діяльності суддів та їх неупередженість при ухваленні рішень Суду.

У будь-якому разі для забезпечення довіри до Конституційного Суду України суспільство має знати, з ким, коли і з якого приводу зустрічається його очільник.

Виходячи з того, що насправді йдеться не про зустрічі приватних осіб, а про діяльність двох найвищих посадових осіб держави, від яких значною мірою залежить реалізація державної влади на конституційних засадах, та керуючись статтями 19, 147 Конституції України, статтями 16, 17 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас повідомити про те:

- коли, де і за яких обставин відбувалися Ваші зустрічі з Президентом України П.Порошенком, про які не повідомлялося суспільству. Скільки загалом таких зустрічей було проведено упродовж Вашого перебування на посаді Голови Конституційного Суду України.;

- хто виступав ініціатором цих зустрічей та хто займався їх організацією;

- хто ще (крім Вас та П.Порошенка) брав участь (був присутній) у цих зустрічах;

- які питання обговорювалися (вирішуватися) на цих зустрічах;

- чи висловлював П.Порошенко на цих зустрічах Вам прохання, пов’язані з розглядом Конституційним Судом України конкретних справ (якщо так, то яких саме);

- чи давати Ви якісь обіцянки П.Порошенку з приводу розгляду Конституційним Судом України конкретних справ (якщо так, то яких саме);

- чи висловлювали Ви якісь прохання до П.Порошенка на цих зустрічах (якщо так, то чого саме вони стосувалися);

- чому про ці зустрічі не повідомлялося суспільству;

- чи вважаєте Ви допустимим (нормальним) в демократичній і правовій державі, враховуючи потребу забезпечення принципів незалежності суду, його політичної нейтральності та гласності, проведення утаємничених від суспільства зустрічей між головою Конституційного суду та президентом держави;

- чи інформували Ви про вказані зустрічі суддів Конституційного Суду України, який за законом Ви представляєте у відносинах з іншими органами.

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене письмово у строки та спосіб, визначені Законом України «Про статус народного депутата України».

З повагою

Народний депутат України В.М. Купрій