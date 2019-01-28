ТЕМА

В Гааге от взрыва рухнули фасады трех домов

28 января 2019 | 08:05

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Три дома частично разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов. Об этом в воскресенье сообщил местный новостной портал RTL News


По его данным, под завалами могут находиться люди, их число не уточняется.

По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.

В настоящий момент жителей домов, фасады которых обрушились после хлопка, эвакуируют. Существует опасность, что обрушится весь блок домов, отмечают в аварийных службах.



КАПИТАЛ 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Marco Glaviano
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100