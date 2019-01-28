|
Задержали «смотрящего» и держателя «общака» в Харьковской области
28 января 2019 | 08:29
распечатать комментарии [0] добавить в
В ходе проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области сотрудники управления стратегических расследований ГУ Нацполиции задержали «смотрящего» по области местного криминального авторитета и держателя воровского «общака».
«У дома по ул.Котлова полицейские задержали и провели личный обыск неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений лиц, которые имеют влияние на криминальную обстановку на территории региона — 44-летнего «смотрящего» по Харьковской области по прозвищу «Валерсон» и 44-летнего держателя «общака», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
При проведении личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет ПМ. Кроме того, у обоих задержанных были обнаружены изъяты свертки с веществом белого цвета, похожим на метадон.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование в Харьковский научно-исследовательский экспертный центр МВД Украины.
Следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
За последнее время это уже второе задержание «Валерсона». 28 декабря 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех сообщил о том, что правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов и задержали 20 человек, среди которых был и «Валерсон». Однако тогда ему не было предъявлено подозрение, его отпустили.
также читайте
[28.01.2019]
[23.01.2019]
|
по теме
Во Франции напали на судебный конвой и отбили обвиняемого
28. 01. 2019 | 17:41
Во французском Тарасконе неизвестные напали на судебный конвой и отбили у него подозреваемого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание LCI.
Мінрегіон планує проектувати в містах сучасні засоби заспокоєння трафіку на дорогах
28. 01. 2019 | 17:20
Норвегия бьет рекорды продаж экологичных автомобилей
28. 01. 2019 | 09:08
Норвегия по итогам 2018 года снова установила рекорда по доле экологичных автомобилей — как среди новых регистраций, так и среди всех машин на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Службы информации о дорожном движении Норвегии, пишет «Интерфакс-Украина».
Париж: проти "жовтих жилетів" протестують "червоні шарфи"
28. 01. 2019 | 08:57
Близько десяти тисяч людей у неділю, 27 січня, вийшли на вулиці Парижа на акцію проти насильницьких дій та вандалізму з боку "жовтих жилетів". Так звані "червоні шарфи" пройшлись маршем з Площі Нації до Площі Бастилії. Демонстранти скандували "Так демократії, ні революції" та махали прапорами Франції та Європейського Союзу. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»