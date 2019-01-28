Мінрегіон планує проектувати в містах сучасні засоби заспокоєння трафіку на дорогах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглядає можливість проектування у великих містах технічних засобів для підвищення безпеки руху та заспокоєння трафіку, які сприятимуть штучному зниженню швидкості.

Про це повідомляється на сайті Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

“Сьогодні спеціальні острівці, виступи та інші вигини руху — невід’ємна частина європейських доріг. Вони проектуються для того, аби штучно знижувати можливу швидкість руху, тим самим підвищуючи уважність та обережність водіїв, а, отже, і безпеку на дорогах. Наразі ми вже внесли пропозицію у ДБН щодо доріг загального користування для облаштування таких технічних засобів заспокоєння трафіку при в’їзді в населені пункти і зараз вивчаємо необхідність проектування таких систем і в самих містах. Особливо у місцях підвищеної небезпеки на дорогах”, — зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Європейська практика штучного заспокоєння трафіку називається “traffic calming”. Це комплекс заходів з дизайну доріг для створення штучних виступів та вигинів на дорогах, щоб уповільнити дорожній рух чи зменшити пропускну здатність транспорту.

За словами Парцхаладзе, такі зміни сприятимуть унеможливленню перевищення дозволеної швидкості руху в містах, зменшенню кількості ДТП на дорогах та загалом підвищенню безпеки руху.

Проект змін до ДБН наразі розробляється ДП “ДерждорНДІ”.