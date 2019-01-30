Золото или наркотики? Почему в Каракас зачастили самолеты из России

Вперед, за кокаином!
В любом случае мадуровцы находятся пока в подвешенном состоянии, даже несмотря на то что самолеты из России зачастили — еще закрылки отвалятся — в Венесуэлу. Между прочим, текущее авиадвижение может пролить свет на деятельность Москвы и, к слову, Анкары в Венесуэле и на то, что именно оба государства спасают в этой латиноамериканской стране.
25 января агентство Reuters опубликовало резонансное расследование об отправленных для охраны Мадуро 400 наемниках из российских ЧВК — вероятно, “Вагнера”, хорошо известного по своим “приключениям” в Украине, Сирии, Африке. Авторы материала ссылаются на анонимные источники, открытые данные о полетах и достаточно известного и близкого к вопросам “ихтамнетов” атамана Евгения Шабаева. Персонаж неоднозначный и несколько раз уличенный во лжи, что справедливо заставило некоторых экспертов сомневаться в правдивости материала в целом. Что ж. Возможно, Reuters попросту “скормили” нужную информацию. Только зачем? И к тому же авторы приводят также данные об авиаперелетах из РФ в Венесуэлу или соседние, дружественные Каракасу страны: 23 января Ил-96 — из Москвы в Гавану; 10—14 декабря Ан-124 и Ил-76 — из России в Каракас; 12—21 декабря еще один Ил-76 находился в столице Венесуэлы. Все три самолета принадлежат ВВС России.
Помимо самолетов ВВС РФ, в Венесуэлу отправился и гражданский — московской авиакомпании Nordwind Airlines, являющейся “дочкой” турфирмы “Пегас Туристик” с недвижимостью в Турции. Nordwind, входящая в десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ, никогда ранее не отправляла свои самолеты в Венесуэлу, но 28 января из “Внуково” чартерным рейсом №9801 вылетел Boeing 777-2Q8 (ER) (бортовой номер VP-BJG) с двумя экипажами и, судя по всему, пустой. Этот самолет, как напомнила мониторинговая группа Института черноморских стратегических исследований, входит в черный список судов, незаконно посетивших оккупированный Крым. Именно этот борт возил пассажиров в Симферополь в сентябре прошлого года. Теперь же компания-владелец не побрезговала еще одним заказом из Кремля.
Так что факт — российские самолеты в Венесуэлу летали во время протестов, до и задолго до них (еще в мае). И некоторые, скорее всего, доставили в Каракас наемников, хотя может и не четыре сотни. И не для охраны Мадуро, а для сопровождения ценных грузов или охраны, но других, более влиятельных лиц. Тех, кто действительно заправляет всем в Венесуэле. Например, чависта и многолетнего политика Диосдадо Кабельо, который, как считается, является реальным руководителем в стране и одним из главарей El Cartel de los Soles — “Картеля Солнца”. Этот наркокартель находится под управлением правительственных и военных чиновников, а также колумбийской FARC. Причем степень вовлеченности правительства Венесуэлы показывает, что наркобизнес является составляющей экономики страны наряду с нефтью. Хотя он очевидно приносит даже больше прибыли режиму, чем углеводороды.
Возвращаясь к российским самолетам, особенно пустым, прибывшим в Венесуэлу, вспоминается скандал с 400 кг кокаина в дипломатической почте посольства РФ в Аргентине и расследования о связях Путина и других бывших кэгэбистов с латиноамериканскими картелями и наркотрафиком. Вполне вероятно, что те же “ихтамнеты” были направлены для обеспечения безопасности действительно ключевых фигур и процесса погрузки ценного “продукта” в самолеты, которые затем доставят его в Россию для дальнейшей реализации. В условиях санкционного давления, в чем РФ и Венесуэла похожи, наркотики являются тем спасательным кругом — источником нелегального дохода для Кремля, который идет среди прочего на поддержку марионеток в Украине, ЦАР или Сирии.
Золотой брат Эрдогана
Самолеты не только с российской пропиской посещали Каракас на фоне массовых протестов. Залетали в Венесуэлу и гости из Турции, что опять-таки подтверждается открытыми данными. Но указал на этот факт 24 января журналист-расследователь с 20-летним стажем Касто Окандо. Кстати, он еще и Emmy получил за свою работу помощником продюсера сериала о широко известном мексиканском наркобароне Хоакине Гусмане Лоэре (Эль Чапо). Так что явно знает, как устроен мир наркобизнеса.
Между прочим, задержание мексиканского наркобарона в 2016 г. было крайне занимательным. Оно произошло не в последнюю очередь из-за тщеславия Эль Чапо, который очень хотел, чтобы о нем сняли фильм. И потому-то он согласился на интервью для Rolling Stones, которое провел известный актер Шон Пенн. А помог устроить встречу режиссер Оливер Стоун — тот самый, который в свое время брал для фильма интервью и у Уго Чавеса и снимал “правильный” фильм о Путине. Мексиканские власти, конечно же, отслеживали передвижения Пенна и потому смогли задержать Эль Чапо.
Но вернемся к Турции и Окандо, очевидно располагающему определенными связями с американскими спецслужбами, источники в которых и сообщили ему, что 22 января из Турции в Москву вылетел частный самолет турецкого миллиардера Тургая Чинера. Из столицы РФ он сразу же отправился в Венесуэлу, прибыв туда вечером 23 января. По словам Окандо, в самолет погрузили “черные сумки с наличными”.
Этот самолет принадлежит авиакомпании Ciner Hava Tasimaciligi Airlines — “дочке” Ciner Group Чинера, которая уже более 10 лет ведет бизнес с Россией. Сам Чинер пусть и приходится зятем политическому противнику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Хусаметтину Озкану, бывшему министру в правительстве Месута Йылмаза, но близок к Эрдогану. Это в некоторой степени объясняет, почему, собственно, турецкий лидер поддержал “брата” Мадуро. У Эрдогана точно есть какой-то интерес в Венесуэле. И, по данным Bloomberg, это золото, добываемое в плохо оборудованных рудниках под контролем венесуэльских военных. Американские чиновники считают, что часть этого драгметалла может поступать в Иран в обход санкций.
Их предположение логично, поскольку Турция и Иран имеют определенный опыт в такого рода сотрудничестве. И США напрямую с ним сталкивались. В 2016 г., как известно, в Штатах был арестован турецкий бизнесмен Реза Зерраб, который искал помощи (возможно, нашел) у Эрдогана в продвижении своего бизнеса. Бизнес был незаконный, но по хитроумной схеме.
Зерраб отмывал иранские средства, замороженные на счетах турецкого банка Halkbank, покупая золото. Часть золота легально затем шла в частные руки в Иран, а часть продавалась в ОАЭ, и вырученные, уже “чистые” деньги возвращались в турецкую банковскую систему. Иранцы могли ими спокойно пользоваться. Турция в обмен получала нефть.
Теперь же, когда администрация Трампа вернула санкции против Тегерана, различного плана схемы с применением золота вновь актуальны. Причем и для России, активно скупающей этот драгметалл. Кстати, еще летом в информпространстве появилась идея о введении Россией, Турцией и Ираном так называемого Золотого стандарта — привязать валюту к золоту, чтобы снизить влияние американских санкций. А рассуждал об этом, комментируя ситуацию в Венесуэле, на страницах Forbes экономист Стив Ханке, мелькающий порой на кремлевских пропагандистских телеканалах. Так что наркотики как источник дохода может быть далеко не единственным поводом для Москвы, а также Турции спасать незадачливых венесуэльских лидеров. Чему, а не нефти, следовало бы США уделить больше внимания.
Укррудпром