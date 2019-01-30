Золото или наркотики? Почему в Каракас зачастили самолеты из России 30 января 2019 | 11:40 , Владислав ГИРМАН распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в В Венесуэлу, где под контролем властей ведутся наркобизнес и добыча золота, зачастили российские и турецкие самолеты.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо еще не стал полноценным главой государства. Впрочем, и Николас Мадуро им уже не является. Исход их противостояния решится в борьбе между Москвой и Вашингтоном. Россия шлет в Каракас наемников для спасения своего венесуэльского партнера, а США в это же время пытаются намертво заштопать карман режима Мадуро, который на днях заявил, что американский народ Каракасу не враг. Таковым, по его словам, является лишь правительство Дональда Трампа, а потому Венесуэла продолжит поставки нефти в США. “Не вам решать”, —хмыкнули в Вашингтоне и ввели санкции в отношении государственной нефтегазовой компании PDVSA. “Мы продолжаем разоблачать коррупцию Мадуро и его приспешников, и наши действия гарантируют, что они больше не смогут грабить активы венесуэльского народа”, — заверил журналистов 28 января советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. При этом санкции не коснутся американского филиала PDVSA — компании Citgo, поскольку ее пытается взять под контроль Гуайдо с союзниками. В Вашингтоне сохранили источник доходов для правительства лидера оппозиции, если тот сможет закрепиться во власти. Если не выйдет, то средства Citgo тотчас же заморозят, как только чависты попытаются направить их в PDVSA. Мадуро, кстати, после введения санкций попросил у Трампа встречи. Вопрос теперь в том, захочет ли президент США повторить свой северокорейский “триумф”, но уже с Мадуро из Венесуэлы. На данный момент США демонстрируют готовность идти до конца в решении венесуэльского кризиса. Свидетельством того может также послужить намек на отправку 5 тыс. военных (необязательно американских) в Колумбию или они уже там и готовы к дальнейшим приказам. Предложение “5000 военных в Колумбии” было на страницах блокнота Болтона, который то ли дали увидеть журналистам во время брифинга в Белом доме, то ли это действительно было случайностью. Но Трамп может все переиграть, если решит, что это целесообразно. С его точки зрения. Вперед, за кокаином! В любом случае мадуровцы находятся пока в подвешенном состоянии, даже несмотря на то что самолеты из России зачастили — еще закрылки отвалятся — в Венесуэлу. Между прочим, текущее авиадвижение может пролить свет на деятельность Москвы и, к слову, Анкары в Венесуэле и на то, что именно оба государства спасают в этой латиноамериканской стране. 25 января агентство Reuters опубликовало резонансное расследование об отправленных для охраны Мадуро 400 наемниках из российских ЧВК — вероятно, “Вагнера”, хорошо известного по своим “приключениям” в Украине, Сирии, Африке. Авторы материала ссылаются на анонимные источники, открытые данные о полетах и достаточно известного и близкого к вопросам “ихтамнетов” атамана Евгения Шабаева. Персонаж неоднозначный и несколько раз уличенный во лжи, что справедливо заставило некоторых экспертов сомневаться в правдивости материала в целом. Что ж. Возможно, Reuters попросту “скормили” нужную информацию. Только зачем? И к тому же авторы приводят также данные об авиаперелетах из РФ в Венесуэлу или соседние, дружественные Каракасу страны: 23 января Ил-96 — из Москвы в Гавану; 10—14 декабря Ан-124 и Ил-76 — из России в Каракас; 12—21 декабря еще один Ил-76 находился в столице Венесуэлы. Все три самолета принадлежат ВВС России. Помимо самолетов ВВС РФ, в Венесуэлу отправился и гражданский — московской авиакомпании Nordwind Airlines, являющейся “дочкой” турфирмы “Пегас Туристик” с недвижимостью в Турции. Nordwind, входящая в десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ, никогда ранее не отправляла свои самолеты в Венесуэлу, но 28 января из “Внуково” чартерным рейсом №9801 вылетел Boeing 777-2Q8 (ER) (бортовой номер VP-BJG) с двумя экипажами и, судя по всему, пустой. Этот самолет, как напомнила мониторинговая группа Института черноморских стратегических исследований, входит в черный список судов, незаконно посетивших оккупированный Крым. Именно этот борт возил пассажиров в Симферополь в сентябре прошлого года. Теперь же компания-владелец не побрезговала еще одним заказом из Кремля. Так что факт — российские самолеты в Венесуэлу летали во время протестов, до и задолго до них (еще в мае). И некоторые, скорее всего, доставили в Каракас наемников, хотя может и не четыре сотни. И не для охраны Мадуро, а для сопровождения ценных грузов или охраны, но других, более влиятельных лиц. Тех, кто действительно заправляет всем в Венесуэле. Например, чависта и многолетнего политика Диосдадо Кабельо, который, как считается, является реальным руководителем в стране и одним из главарей El Cartel de los Soles — “Картеля Солнца”. Этот наркокартель находится под управлением правительственных и военных чиновников, а также колумбийской FARC. Причем степень вовлеченности правительства Венесуэлы показывает, что наркобизнес является составляющей экономики страны наряду с нефтью. Хотя он очевидно приносит даже больше прибыли режиму, чем углеводороды. Возвращаясь к российским самолетам, особенно пустым, прибывшим в Венесуэлу, вспоминается скандал с 400 кг кокаина в дипломатической почте посольства РФ в Аргентине и расследования о связях Путина и других бывших кэгэбистов с латиноамериканскими картелями и наркотрафиком. Вполне вероятно, что те же “ихтамнеты” были направлены для обеспечения безопасности действительно ключевых фигур и процесса погрузки ценного “продукта” в самолеты, которые затем доставят его в Россию для дальнейшей реализации. В условиях санкционного давления, в чем РФ и Венесуэла похожи, наркотики являются тем спасательным кругом — источником нелегального дохода для Кремля, который идет среди прочего на поддержку марионеток в Украине, ЦАР или Сирии. Золотой брат Эрдогана Самолеты не только с российской пропиской посещали Каракас на фоне массовых протестов. Залетали в Венесуэлу и гости из Турции, что опять-таки подтверждается открытыми данными. Но указал на этот факт 24 января журналист-расследователь с 20-летним стажем Касто Окандо. Кстати, он еще и Emmy получил за свою работу помощником продюсера сериала о широко известном мексиканском наркобароне Хоакине Гусмане Лоэре (Эль Чапо). Так что явно знает, как устроен мир наркобизнеса. Между прочим, задержание мексиканского наркобарона в 2016 г. было крайне занимательным. Оно произошло не в последнюю очередь из-за тщеславия Эль Чапо, который очень хотел, чтобы о нем сняли фильм. И потому-то он согласился на интервью для Rolling Stones, которое провел известный актер Шон Пенн. А помог устроить встречу режиссер Оливер Стоун — тот самый, который в свое время брал для фильма интервью и у Уго Чавеса и снимал “правильный” фильм о Путине. Мексиканские власти, конечно же, отслеживали передвижения Пенна и потому смогли задержать Эль Чапо. Но вернемся к Турции и Окандо, очевидно располагающему определенными связями с американскими спецслужбами, источники в которых и сообщили ему, что 22 января из Турции в Москву вылетел частный самолет турецкого миллиардера Тургая Чинера. Из столицы РФ он сразу же отправился в Венесуэлу, прибыв туда вечером 23 января. По словам Окандо, в самолет погрузили “черные сумки с наличными”. Этот самолет принадлежит авиакомпании Ciner Hava Tasimaciligi Airlines — “дочке” Ciner Group Чинера, которая уже более 10 лет ведет бизнес с Россией. Сам Чинер пусть и приходится зятем политическому противнику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Хусаметтину Озкану, бывшему министру в правительстве Месута Йылмаза, но близок к Эрдогану. Это в некоторой степени объясняет, почему, собственно, турецкий лидер поддержал “брата” Мадуро. У Эрдогана точно есть какой-то интерес в Венесуэле. И, по данным Bloomberg, это золото, добываемое в плохо оборудованных рудниках под контролем венесуэльских военных. Американские чиновники считают, что часть этого драгметалла может поступать в Иран в обход санкций. Их предположение логично, поскольку Турция и Иран имеют определенный опыт в такого рода сотрудничестве. И США напрямую с ним сталкивались. В 2016 г., как известно, в Штатах был арестован турецкий бизнесмен Реза Зерраб, который искал помощи (возможно, нашел) у Эрдогана в продвижении своего бизнеса. Бизнес был незаконный, но по хитроумной схеме. Зерраб отмывал иранские средства, замороженные на счетах турецкого банка Halkbank, покупая золото. Часть золота легально затем шла в частные руки в Иран, а часть продавалась в ОАЭ, и вырученные, уже “чистые” деньги возвращались в турецкую банковскую систему. Иранцы могли ими спокойно пользоваться. Турция в обмен получала нефть. Теперь же, когда администрация Трампа вернула санкции против Тегерана, различного плана схемы с применением золота вновь актуальны. Причем и для России, активно скупающей этот драгметалл. Кстати, еще летом в информпространстве появилась идея о введении Россией, Турцией и Ираном так называемого Золотого стандарта — привязать валюту к золоту, чтобы снизить влияние американских санкций. А рассуждал об этом, комментируя ситуацию в Венесуэле, на страницах Forbes экономист Стив Ханке, мелькающий порой на кремлевских пропагандистских телеканалах. Так что наркотики как источник дохода может быть далеко не единственным поводом для Москвы, а также Турции спасать незадачливых венесуэльских лидеров. Чему, а не нефти, следовало бы США уделить больше внимания. Укррудпром



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