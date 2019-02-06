Правоохоронці мають розслідувати діяльність Аласанії, — Михайло Головко

06 февраля 2019 | 09:17

Розслідувати привласнення Зурабом Аласанією та його підлеглими коштів у особливо великих розмірах під час проведення тендерів на «Суспільному» вимагає від правоохоронців народний депутат Михайло Головко.

Як передають «Українські новини», відповідне депутатське звернення він направив до Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ.

Депутат зазначає, що неодноразово звертався до правоохоронців щодо порушень на НСТУ, утім жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності.

«Мені стали відомі факти про вчинення Головою правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Аласанією З.Г. та його підлеглими особами кримінальних правопорушень, а саме привласнення коштів в особливо великих розмірах під час тендерних закупівель, привласнення міжнародної фінансової допомоги, підроблення диплому, зловживання службовим становищем під час нарахування премій тощо», – йдеться у зверненні Головка.

Зокрема, депутат вказав на низку кримінальних правопорушень у діяльності Аласанії та його команди, що стосуються закупівлі обладнання за завищеною ціною.

«У грудні 2017 року службовими особами ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» проведено процедуру закупівлі за державні кошти обладнання на більше 15 млн грн. Єдиною особою, яка брала участь у конкурсі і отримала перемогу стало ТОВ «ВІЖН ХАУС». Звернувшись до компанії, яка займається поставками аналогічного обладнання за комерційною пропозицією, можна дійти висновку, що вказане обладнання Головою правління ПАТ «НСТУ» придбано по завищеній, майже на 2 млн грн, ціні», – йдеться у зверненні.

Головко додав, що у цьому ж провадженні розслідується іще одне порушення щодо купівлі обладнання на 422 тисячі гривень.

За результатом конкурсу переможцем стала ТОВ «БМС ТЕХНО «, яка раніше фігурувала в скандалах при закупівлях комп’ютерного обладнання за завищеною вартістю. Зробивши поверховий аналіз ринку встановлено, що вказане обладнання придбано службовими особами ПАТ «НСТУ» по завищеній вдвічі вартості», – заявив Головко.

Нардеп також вимагає розслідувати, чому заробітна плата керівного складу НСТУ становить від 20 до 100 тисяч гривень, тоді як творчий колектив отримує від 5 до 8 тисяч гривень зарплати.

«Крім того, керівництво ПАТ «НСТУ», зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи корупцйні схеми, заволодівають грошима іноземних партнерів, виділених для розвитку медіа в Україні. Завищується вартість створення медіа проектів, кошти іноземних грантів використовуються на виплату премій, надбавок та доплат керівному складу ПАТ «НСТУ», при цьому, останні не відображають такі кошти у своїх деклараціях», — заявив Головко.

Депутат акцентує на тому, що правоохоронці мають розслідувати провадження про використання заступником НСТУ Юровською підробленого диплому про освіту та звернути увагу на праву руку Аласанії – Олександра Лієва, колишнього міністра туризму Криму за часів Януковича, який розробив та впровадив корупційні схеми відмивання грантів через благодійні фонди.

Як відомо, днями ПАТ «НСТУ» прийняло рішення достроково розірвати контракт із керівником «Суспільного» Зурабом Аласанією.

Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.

Сам Аласанія заявив, що відсторонення його з посади відбулося з невідомих йому причин і з порушенням усіх процедур.

«Українські новини»