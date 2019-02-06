|
Правоохоронці мають розслідувати діяльність Аласанії, — Михайло Головко
06 февраля 2019 | 09:17
распечатать комментарии [0] добавить в
Розслідувати привласнення Зурабом Аласанією та його підлеглими коштів у особливо великих розмірах під час проведення тендерів на «Суспільному» вимагає від правоохоронців народний депутат Михайло Головко.
Як передають «Українські новини», відповідне депутатське звернення він направив до Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ.
Депутат зазначає, що неодноразово звертався до правоохоронців щодо порушень на НСТУ, утім жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності.
«Мені стали відомі факти про вчинення Головою правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Аласанією З.Г. та його підлеглими особами кримінальних правопорушень, а саме привласнення коштів в особливо великих розмірах під час тендерних закупівель, привласнення міжнародної фінансової допомоги, підроблення диплому, зловживання службовим становищем під час нарахування премій тощо», – йдеться у зверненні Головка.
Зокрема, депутат вказав на низку кримінальних правопорушень у діяльності Аласанії та його команди, що стосуються закупівлі обладнання за завищеною ціною.
«У грудні 2017 року службовими особами ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» проведено процедуру закупівлі за державні кошти обладнання на більше 15 млн грн. Єдиною особою, яка брала участь у конкурсі і отримала перемогу стало ТОВ «ВІЖН ХАУС». Звернувшись до компанії, яка займається поставками аналогічного обладнання за комерційною пропозицією, можна дійти висновку, що вказане обладнання Головою правління ПАТ «НСТУ» придбано по завищеній, майже на 2 млн грн, ціні», – йдеться у зверненні.
Головко додав, що у цьому ж провадженні розслідується іще одне порушення щодо купівлі обладнання на 422 тисячі гривень.
За результатом конкурсу переможцем стала ТОВ «БМС ТЕХНО «, яка раніше фігурувала в скандалах при закупівлях комп’ютерного обладнання за завищеною вартістю. Зробивши поверховий аналіз ринку встановлено, що вказане обладнання придбано службовими особами ПАТ «НСТУ» по завищеній вдвічі вартості», – заявив Головко.
Нардеп також вимагає розслідувати, чому заробітна плата керівного складу НСТУ становить від 20 до 100 тисяч гривень, тоді як творчий колектив отримує від 5 до 8 тисяч гривень зарплати.
«Крім того, керівництво ПАТ «НСТУ», зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи корупцйні схеми, заволодівають грошима іноземних партнерів, виділених для розвитку медіа в Україні. Завищується вартість створення медіа проектів, кошти іноземних грантів використовуються на виплату премій, надбавок та доплат керівному складу ПАТ «НСТУ», при цьому, останні не відображають такі кошти у своїх деклараціях», — заявив Головко.
Депутат акцентує на тому, що правоохоронці мають розслідувати провадження про використання заступником НСТУ Юровською підробленого диплому про освіту та звернути увагу на праву руку Аласанії – Олександра Лієва, колишнього міністра туризму Криму за часів Януковича, який розробив та впровадив корупційні схеми відмивання грантів через благодійні фонди.
Як відомо, днями ПАТ «НСТУ» прийняло рішення достроково розірвати контракт із керівником «Суспільного» Зурабом Аласанією.
Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
Сам Аласанія заявив, що відсторонення його з посади відбулося з невідомих йому причин і з порушенням усіх процедур.
также читайте
[23.12.2018]
[30.11.2018]
[14.11.2018]
|
по теме
Золото или наркотики? Почему в Каракас зачастили самолеты из России
30. 01. 2019 | 11:40 , Владислав ГИРМАН
В Венесуэлу, где под контролем властей ведутся наркобизнес и добыча золота, зачастили российские и турецкие самолеты.
Законодательство об оружии: что с ним не так
28. 01. 2019 | 09:04 , Надежда ИВАШКОВА
Простое и ясное решение Верховного (Высшего кассационного уголовного) суда по делу №161/3885/16-к о привлечении к уголовной ответственности лица, незаконно хранившего огнестрельное оружие, казалось бы, настолько понятно написано, что не могло вызвать широкого обсуждения. Суть решения сводилась к следующему: ст. 263 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за хранение, ношение, покупку или сбыт огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. У обвиняемого такого разрешения не было, поэтому хранение оружия было незаконным.
Президентські чаювання із Шевчуком
21. 01. 2019 | 13:27
У маєтку Петра Порошенка вочевидь готують дуже смачний чай. Важко знайти інше пояснення чому до Гаранта протоптали стежину чиновники, яким у Президента геть нема чого робити. Бо під час таких візитів автоматично відбувається конфлікт інтересів. На ночних візитах до Порошенка раніше спіймано пана Ситника - керівника дуже незалежного НАБУ. А за ним підтягнувся інший не менш впливовий керівник дуже незалежної організації. Його прізвище дізнаємось з депутатського запиту нардепа Віталія Купрія. І якщо раптом з відповіді на запит з’ясується, що високопосадовці їздять до Президента не на чаювання, тоді мусимо зробимо висновок: ні про яку незалежність очолюваних ними інституцій не йдеться, розмежування гілок влади не було й немає. Все це - фейк й в країні нічого не змінилося з часів Кучми-Янковича.
Согласие на секс: вся правда о новом законе
13. 01. 2019 | 10:50 , Людмила Загада
11 января 2019 года окончательно вступает в силу закон №2227-VIII «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями».
Прогноз: что ожидает Украину в 2019-2022 годах
03. 01. 2019 | 08:37
В 2018-ом году долларовый эквивалент ВВП Украины составит $130,5 млрд. Прирост на 16,8% в основном обеспечен позитивной динамикой цен сырьевых товаров. Так, чистый сырьевой экспорт Украины в 2018-ом году составит $9,3 млрд. против $7,1 млрд. в 2017-ом (в основном за счет прироста аграрного экспорта на $1,8 млрд.).
06 февраля 2019
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»