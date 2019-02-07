SZ: Макрон не поедет на форум в Мюнхене из-за разногласий с ФРГ по "Северному потоку"

В Мюнхене на 16 февраля было запланировано совместное выступление Макрона с канцлером Ангелой Меркель перед участниками авторитетного форума. Французская сторона обосновала решение тем, что рабочий график президента не позволяет ему принять участие в конференции. В действительности отказ выступать вместе с Меркель "всегда является символическим сигналом" того, что происходит "постепенное отчуждение" ключевых союзников в ЕС, приводит издание слова доверенного лица Макрона.

Suddeutsche Zeitung отметила, что буквально в четверг стало известно о том, что Франция намерена голосовать за принятие поправок к Газовой директиве ЕС, предусматривающих распространение ключевых принципов регулирования европейского рынка газа на трубопроводы за пределами сообщества, в том числе на "Северный поток - 2". Тем самым Париж не встал на сторону Берлина, выступающего категорически против изменения директивы. Голосование состоится в пятницу.

Учитывая, что Берлин и Париж недавно договорились усилить взаимодействие в ключевых областях и подписали Ахенское соглашение о сотрудничестве, решение французских властей не поддержать ФРГ по "Северному потоку - 2" было достаточно неожиданным.

В международной Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности примут участие около 40 глав государств и правительств, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Откроют конференцию министры обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и Великобритании Гэвин Уильямсон, ожидается представительная делегация США, в которую войдет госсекретарь Майк Помпео. Россию, как ожидается, на форуме будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Участники конференции обсудят целый ряд вопросов международной повестки дня

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