«Антонов» обещает возобновить производство трех самолетов

08 февраля 2019 | 14:23

Госпредприятие «Антонов» в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«ГП „Антонов“ в 2019 году планирует продолжить реализацию программы импортозамещения (замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США) и восстановить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия сферы самолетостроения были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС на технические приборы и оборудование для производства авиатехники.

Согласно финансовому плану предприятия, в 2019 году «Антонов» планирует получить более 6 миллиардов гривен прибыли.

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