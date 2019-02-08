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«Антонов» обещает возобновить производство трех самолетов

08 февраля 2019 | 14:23

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Госпредприятие «Антонов» в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.


«ГП „Антонов“ в 2019 году планирует продолжить реализацию программы импортозамещения (замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США) и восстановить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия сферы самолетостроения были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС на технические приборы и оборудование для производства авиатехники.

Согласно финансовому плану предприятия, в 2019 году «Антонов» планирует получить более 6 миллиардов гривен прибыли.

Капитал 



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