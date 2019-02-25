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Самое главное от циничного комика Карлина
25 февраля 2019 | 11:05
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Джордж Карлин, один из самых циничных комиков, вызывал всегда смешанные чувства. Он говорил лишь правду, но подавал её в таком виде, что она не могла не вызывать сильных ответных чувств. Но всё равно он чертовски прав: за маской цинизма – вся правда жизни.
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