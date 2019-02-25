Самое главное от циничного комика Карлина

25 февраля 2019 | 11:05

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Джордж Карлин, один из самых циничных комиков, вызывал всегда смешанные чувства. Он говорил лишь правду, но подавал её в таком виде, что она не могла не вызывать сильных ответных чувств. Но всё равно он чертовски прав: за маской цинизма – вся правда жизни.

Знаем, как выжить, но не знаем, как жить .

. Мне нравится, когда цветок или пучок травы растет сквозь щель в бетоне. Это, черт возьми, героически.

По-моему, нужно создать горячую линию, где никогда не будут брать трубку: для тех, кто никогда не следует советам.

В жизни все просто: счастье целиком зависит от везения и от генов. Все сводится к генам и к везению. А если задуматься, то и гены — это вопрос везения.

Права — это не права, если кто-то может их забрать. Это привилегии .

. Если вы хотите узнать, как помочь своим детям, — отстаньте от них!

Есть немало людей, озабоченных безопасностью атомных станций и не пристегивающихся в машине.

Люди, которые видят в жизни что-то большее, чем простое развлечение, не уловили сути.

С планетой все в порядке. Это людям п#здец!

Недавно я понял, для чего нужна электронная почта. Чтобы общаться с теми, с кем не хочешь разговаривать.

Каждый третий житель планеты страдает от той или иной формы психического заболевания. Подумайте о ваших двух лучших друзьях. Если они в порядке, то это должно быть вы.

Дом — это то место, где хранится наше барахло в то время, пока мы находимся вне дома, чтобы добыть больше барахла.



Что хорошего в эгоистах? Они не обсуждают других людей .

. Если все дети особые, почему из них вырастают обычные взрослые?

Внутри каждого циника сидит разочарованный идеалист.

Скажите людям, что есть невидимый человек на небе, который создал вселенную, и большинство поверит. Скажите им, что краска не высохла, и они воткнут в нее палец, чтобы убедиться в этом.

Говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком часто .

. Живи так, будто этот день — последний, и однажды так оно и окажется. А ты будешь во всеоружии.

Я разговариваю сам с собой, потому что я единственный человек, чьи ответы мне нравятся.

Не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли.



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