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Самое главное от циничного комика Карлина

25 февраля 2019 | 11:05

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Джордж Карлин, один из самых циничных комиков, вызывал всегда смешанные чувства. Он говорил лишь правду, но подавал её в таком виде, что она не могла не вызывать сильных ответных чувств. Но всё равно он чертовски прав: за маской цинизма – вся правда жизни.


  • Знаем, как выжить, но не знаем, как жить.
  • Мне нравится, когда цветок или пучок травы растет сквозь щель в бетоне. Это, черт возьми, героически.
  • По-моему, нужно создать горячую линию, где никогда не будут брать трубку: для тех, кто никогда не следует советам.
  • В жизни все просто: счастье целиком зависит от везения и от генов. Все сводится к генам и к везению. А если задуматься, то и гены — это вопрос везения.
  • Права — это не права, если кто-то может их забрать. Это привилегии.
  • Если вы хотите узнать, как помочь своим детям, — отстаньте от них!
  • Есть немало людей, озабоченных безопасностью атомных станций и не пристегивающихся в машине.
  • Люди, которые видят в жизни что-то большее, чем простое развлечение, не уловили сути.
  • С планетой все в порядке. Это людям п#здец!
  • Недавно я понял, для чего нужна электронная почта. Чтобы общаться с теми, с кем не хочешь разговаривать.
  • Каждый третий житель планеты страдает от той или иной формы психического заболевания. Подумайте о ваших двух лучших друзьях. Если они в порядке, то это должно быть вы.
  • Дом — это то место, где хранится наше барахло в то время, пока мы находимся вне дома, чтобы добыть больше барахла.
  • Что хорошего в эгоистах? Они не обсуждают других людей.
  • Если все дети особые, почему из них вырастают обычные взрослые?
  • Внутри каждого циника сидит разочарованный идеалист.
  • Скажите людям, что есть невидимый человек на небе, который создал вселенную, и большинство поверит. Скажите им, что краска не высохла, и они воткнут в нее палец, чтобы убедиться в этом.
  • Говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком часто.
  • Живи так, будто этот день — последний, и однажды так оно и окажется. А ты будешь во всеоружии.
  • Я разговариваю сам с собой, потому что я единственный человек, чьи ответы мне нравятся.
  • Не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли.


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