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По Александру Грановскому в Израиле тюрьма плачет

11 февраля 2019 | 09:12

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В Израиле в минувший четверг завершился судебный процесс по делу о краже активов пирамидальной компании BGI — BSD — Willi Food. Двое соучастников, Григорий Гуртовой и Иосиф Шнеурсон, признали себя соучастниками кражи денег акционеров на общую сумму около 250 миллионов шекелей и получили, соответственно, 31 и 36 месяцев тюрьмы, пишет IsraelInfo.


Привлечь к ответственности главного обвиняемого, владельца BGI Александра Грановского, израильская прокуратура не смогла: с 2015 года он перестал появляться в Израиле и живет в Киеве, не опасаясь экстрадиции. 

 
В январе 2018 года прокуратура Израиля предъявила Грановскому и его партнерам обвинения по целому ряду статей УК, суть которых сводилась к краже активов акционерных компаний путем вывода денег в азербайджанские и австрийские банки. Деньги акционеров перекачивались в частные карманы управляющих по самой немудреной схеме, широко практикуемой на постсоветском пространстве: преступники брали в азербайджанском банке «ссуды» под залог чужих денег, не собираясь эти ссуды возвращать. Когда акционеры заметили неладное и обратились в Управление ценных бумаг, Грановский перестал появляться в Израиле. 
 
Издание TheMarker в этой связи отмечает, что у израильских акционеров нет надежды на наказание человека, обокравшего их на четверть миллиарда шекелей, — из Украины «выдачи нет», ее законы запрещают экстрадировать граждан в иностранные государства. Поэтому Грановский «будет спать спокойно», пока его партнеры мотают сроки в израильской тюрьме. 
 
То же относится и к подозреваемому в масштабной контрабанде бриллиантов Льву Леваеву, успевшему перебраться из Лондона в Москву. Кстати, именно Леваев 12 лет назад помогал Грановскому «изучать возможности инвестиций в Израиле», когда тот, не сумев стать депутатом Верховной Рады, оказался фигурантом множества уголовных дел в Украине, пишет IsraelInfo.

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