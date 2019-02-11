|
По Александру Грановскому в Израиле тюрьма плачет
11 февраля 2019 | 09:12
распечатать комментарии [0] добавить в
В Израиле в минувший четверг завершился судебный процесс по делу о краже активов пирамидальной компании BGI — BSD — Willi Food. Двое соучастников, Григорий Гуртовой и Иосиф Шнеурсон, признали себя соучастниками кражи денег акционеров на общую сумму около 250 миллионов шекелей и получили, соответственно, 31 и 36 месяцев тюрьмы, пишет IsraelInfo.
Привлечь к ответственности главного обвиняемого, владельца BGI Александра Грановского, израильская прокуратура не смогла: с 2015 года он перестал появляться в Израиле и живет в Киеве, не опасаясь экстрадиции.
также читайте
[08.02.2019]
|
по теме
Обстреляли машину прокурора ГПУ
12. 02. 2019 | 18:25
Неизвестный в столице стрелял в автомобиль, принадлежащий прокурору Генеральной прокуратуры Украины. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
«Антонов» обещает возобновить производство трех самолетов
08. 02. 2019 | 14:23
Госпредприятие «Антонов» в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Нацбанк подтвердил прогноз инфляции и роста ВВП на 2019-2020 годы
08. 02. 2019 | 14:21
В Национальном банке ожидают, что на конец 2019 года инфляция составит 6,3%, а на конец 2020 года — 5%. Что касается роста ВВП, то на конец 2019 года ВВП должен составить 2,5%, однако, в 2020-2021 годах ускорится до 2,9% и 3,7% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ назвал сроки нового повышения цены газа
08. 02. 2019 | 11:26
Очередное повышение тарифов на газ для населения ожидается во II квартале 2019 года. Об этом говорится в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года, передает УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»