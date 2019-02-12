Обстреляли машину прокурора ГПУ

Происшествие произошло ночью в Печерском районе столицы. Неустановленное лицо совершило выстрел из пневматического оружия в автомобиль Toyota Camry. Выстрелом повреждено заднее стекло автомобиля с правой стороны. К счастью никто не пострадал.

Неизвестный в столице стрелял в автомобиль, принадлежащий прокурору Генеральной прокуратуры Украины. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.