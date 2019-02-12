ТЕМА

Обстреляли машину прокурора ГПУ

12 февраля 2019 | 18:25

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Неизвестный в столице стрелял в автомобиль, принадлежащий прокурору Генеральной прокуратуры Украины. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.


Происшествие произошло ночью в Печерском районе столицы. Неустановленное лицо совершило выстрел из пневматического оружия в автомобиль Toyota Camry. Выстрелом повреждено заднее стекло автомобиля с правой стороны. К счастью никто не пострадал. 



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