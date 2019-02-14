Путин предложил ввести срок до 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", согласно которой за эти деяния вводится наказание в виде "лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".

Одновременно предусматриваются поправки в статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации)"), согласно которым "создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей".

Также вводится уголовная ответственность за сам факт участия в "воровской сходке". Так, "участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения преступлений" наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, создание и руководство ОПГ, а также координация деятельности ее членов, повлечет лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

В пояснительной записке указывается, что "наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами". Как уточняется, их лидеры создают устойчивые преступные связи между различными организованными группами, координируют действия, занимаются разделом сфер преступного влияния и доходов, в связи с чем представляют наибольшую опасность для общества. "Однако благодаря своему положению в преступной иерархии они, как правило, уходят от уголовной ответственности", - говорится в сопроводительных документах.

В этих целях проект закона предлагает существенно ужесточить уголовную ответственность за создание, участие и руководство преступным сообществом.

ТАСС