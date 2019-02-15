В Украине на сегодняшний день такой вид деятельности официально не признан, а потому пока и не нашел своего законодательного урегулирования. Хотя фактически частной детективной (розыскной) деятельностью занимаются не только физические, но и юридические лица.

Целью законопроекта является урегулирование осуществления частной детективной (розыскной) деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина в защиту своих законных прав и интересов.

Законопроект состоит из 20 статей, объединенных в 7 разделов, которые, кроме общих, заключительных и переходных положений, определяют и регламентируют:

виды и правовой статус субъектов частной детективной (розыскной) деятельности;

процедуру выдачи свидетельств о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью;

виды детективных услуг, которые могут предоставляться субъектами частной детективной (розыскной) деятельности, права и обязанности данных субъектов;

вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификациикадров, осуществляющих частную детективную (розыскную) деятельность;

осуществление контроля за деятельностью субъектов частной детективной (розыскной) деятельности.

Предлагается следующее определение частной детективной (розыскной) деятельности - разрешенная Нацполицией предпринимательская деятельность частных детективов или объединений частных детективов по предоставлению заказчикам на платной договорной основе детективных услуг с целью защиты их законных прав и интересов.

Субъектами частной детективной (розыскной) деятельности определены частные детективы и их объединения. На субъектов частной детективной (розыскной) деятельности не распространяется действие законов, регулирующих правовой статус работников правоохранительных органов.

Частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года, владеющий государственным языком, имеющий высшее образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее 3 лет, прошедший соответствующее обучение с целью осуществления частной детективной (розыскной) деятельности и получивший свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью.

Частный детектив не может быть служебным или должностным лицом органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных или судебных органов власти.

Свидетельство на занятие частной детективной деятельностью выдает Нацполиция.

Не может быть частным детективом лицо, имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; признанное судом недееспособным или гражданская дееспособность которого ограничена; находящееся на учете в заведениях здравоохранения в связи с психическими заболеваниями, алкоголизмом или наркоманией; уволенное с должности судьи, прокурора, нотариуса, из службы в правоохранительных органах, из государственной службы или службы в органах местного самоуправления за нарушение присяги, совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения; лишенное права на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью в течение 3 лет со дня вступления в силу решения об аннулировании свидетельства о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью.

Неудачная попытка легализовать частных детективов уже была осуществлена: 18 декабря 2018 года проект № 3726 был отклонен после вето президента Порошенко.