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Киевлянам рассказали почему платежки за январь такие большие
15 февраля 2019 | 13:53
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Стоимость отопления в январе в столице выросла из-за роста тарифа и низкой среднесуточной температуры. Об этом рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Киевляне получили платежки за январь 2019 года, в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилось по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40%-60%. Причин несколько, кроме повышения тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение на 22,3%, который вступил в силу с начала года, повлиял еще и фактор низкой среднемесячной температуры наружного воздуха", - цитирует пресс-служба Лопатина.
По его словам, подавляющее число потребителей платят по данным счетчика тепловой энергии, то есть за фактический объем потребленной тепловой энергии на нужды отопления дома.
"Однако, температура в январе была на 2 градуса ниже (составляла -4,5ºС), чем среднемесячная температура за декабрь прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объемы потребления тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф. В результате, эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление. В среднем сумма увеличилась на 40%, а в некоторых случаях до 60%, в зависимости от технических характеристик дома", - пояснив Лопатин.
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