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В Словении депутат лишился мандата за кражу сэндвича
15 февраля 2019 | 13:56
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Член парламента Словении Дарий Крайчич сложил свои полномочия после кражи сэндвича из магазина в Любляне, где, по его словам, сотрудники его игнорировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Крайчич сообщил, что был раздражен тем, что с ним "обращаются как с воздухом", и решил проверить безопасность супермаркета, выйдя на улицу с сэндвичем. Кража осталась незамеченной, но парламентарий, член правящей партии LMS, настоял, что вернулся позже, чтобы заплатить. Крайчич извинился, сказав, что сожалеет о своем "социальном эксперименте".
Событие стало достоянием общественности, когда он поделился этим анекдотом с коллегами по парламенту на заседании комитета в среду. "Я, наверное, стоял около трех минут у кассы", - рассказал экс-парламентарий.
Как отмечается, три сотрудника супермаркета не заметили его, разговаривая между собой, поэтому, Крайчич решил проверить их на внимательность. "Никто не пошел за мной, никто не кричал", - сказал он, предположив, что чрезмерная зависимость от видеонаблюдения означает, что сотрудники иногда "что-то упускают".
Парламентарии сначала посмеялись над этой историей, но в четверг глава парламентской фракции партии LMS, которую представлял Крайчич, Бране Голубович осудил действия коллеги как "неприемлемые".
"Он взял на себя ответственность за это и сложил полномочия по собственному желанию в соответствии с высокими этическими стандартами LMS", - заявил Голубович.
Крайчич был избран в парламент в сентябре прошлого года.
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