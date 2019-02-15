В Словении депутат лишился мандата за кражу сэндвича

15 февраля 2019 | 13:56

Член парламента Словении Дарий Крайчич сложил свои полномочия после кражи сэндвича из магазина в Любляне, где, по его словам, сотрудники его игнорировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Крайчич сообщил, что был раздражен тем, что с ним "обращаются как с воздухом", и решил проверить безопасность супермаркета, выйдя на улицу с сэндвичем. Кража осталась незамеченной, но парламентарий, член правящей партии LMS, настоял, что вернулся позже, чтобы заплатить. Крайчич извинился, сказав, что сожалеет о своем "социальном эксперименте".

Событие стало достоянием общественности, когда он поделился этим анекдотом с коллегами по парламенту на заседании комитета в среду. "Я, наверное, стоял около трех минут у кассы", - рассказал экс-парламентарий.

Как отмечается, три сотрудника супермаркета не заметили его, разговаривая между собой, поэтому, Крайчич решил проверить их на внимательность. "Никто не пошел за мной, никто не кричал", - сказал он, предположив, что чрезмерная зависимость от видеонаблюдения означает, что сотрудники иногда "что-то упускают".

Парламентарии сначала посмеялись над этой историей, но в четверг глава парламентской фракции партии LMS, которую представлял Крайчич, Бране Голубович осудил действия коллеги как "неприемлемые".

"Он взял на себя ответственность за это и сложил полномочия по собственному желанию в соответствии с высокими этическими стандартами LMS", - заявил Голубович.

Крайчич был избран в парламент в сентябре прошлого года.