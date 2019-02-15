Я не знаю кто быстрее - Boeing или SpaceX доставит людей на МКС - руководитель NASA

Он признал, что в графике пусков обеих компании регулярно происходят корректировки. При этом Брайденстайн выразил “высокую степень уверенности” в том, что США удастся отправить в космический полет “американских астронавтов, с американской территории, на ракетах американского производства” к концу 2019 года. Это обещание дал президент Дональд Трамп в ежегодном послании “О положении страны” 5 февраля.

По словам главы NASA, президент США “проявляет большой интерес” к мерам ускорения реализации планов освоения Марса. Однако глава государства не говорил о необходимости обеспечить высадку американцев на Красной планете “во что бы то ни стало”, отметил Брайденстайн.