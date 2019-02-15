|
Я не знаю кто быстрее - Boeing или SpaceX доставит людей на МКС - руководитель NASA
15 февраля 2019 | 14:06
распечатать комментарии [0] добавить в
Корпорации Boeing потребуется более короткий срок, чем компании SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем к Международной космической станции (МКС). Такое мнение высказал в интервью телеканалу CNBCдиректор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн, передает УНН.
“Я считаю, что между запуском корабля Boeing без экипажа и корабля с экипажем пройдет меньше времени, чем между (испытательным и пилотируемым) полетами SpaceX. Это означает, что сейчас мы не знаем, кому доведется первым отправить экипаж (на МКС)”, — пояснил глава NASA.
Он признал, что в графике пусков обеих компании регулярно происходят корректировки. При этом Брайденстайн выразил “высокую степень уверенности” в том, что США удастся отправить в космический полет “американских астронавтов, с американской территории, на ракетах американского производства” к концу 2019 года. Это обещание дал президент Дональд Трамп в ежегодном послании “О положении страны” 5 февраля.
По словам главы NASA, президент США “проявляет большой интерес” к мерам ускорения реализации планов освоения Марса. Однако глава государства не говорил о необходимости обеспечить высадку американцев на Красной планете “во что бы то ни стало”, отметил Брайденстайн.
также читайте
[14.02.2019]
[12.02.2019]
|
по теме
в Греции - столкновение полиции и украинских болельщиков, на стадионе вывесили флаг РФ
15. 02. 2019 | 14:10
Болельщики киевского “Динамо” стали участниками столкновения с местными фанами и полицией во время матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором украинский клуб противостоял “Олимпиакосу”, передает УНН со ссылкой на спортивные СМИ и Facebook-сообщество украинских ультрас.
В Словении депутат лишился мандата за кражу сэндвича
15. 02. 2019 | 13:56
Член парламента Словении Дарий Крайчич сложил свои полномочия после кражи сэндвича из магазина в Любляне, где, по его словам, сотрудники его игнорировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Киевлянам рассказали почему платежки за январь такие большие
15. 02. 2019 | 13:53
Стоимость отопления в январе в столице выросла из-за роста тарифа и низкой среднесуточной температуры. Об этом рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Украина обошла Россию по росту экономики
15. 02. 2019 | 09:02
Экономический рост Украины в 2018 году составил 3,2 процента, отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «У нас достаточно позитивный показатель — 3,2 процента рост ВВП. Это оперативные данные Минэкономики», — заявил глава украинского кабмина, выразив уверенность, что реальный ВВП будет не меньше этой планки.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»