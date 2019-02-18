ФБ призыват подчениться этическому кодексу

18 февраля 2019 | 14:36

Facebook и другие крупные высокотехнологичные компании должны подчиниться обязательному этическому кодексу для решения проблемы фейковых новостей, похищения данных пользователей и цьування меньших фирм. С таким заявлением выступили британские парламентарии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Парламентский комитет по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании опубликовал угрожающий отчет, в котором обвинил руководителя Facebook Марка Цукерберга в неспособности решить проблемы злоупотреблений и распространения вредоносного контента в соцсети.

Парламентарии подчеркнули, что эпоха неадекватного саморегулирования должно закончиться, и необходимо принять устав, который обяжет высокотехнологичные компании следовать определенному этическому кодексу.

Ранее Марк Цукерберг извинялся за провалы в работе соцсети, однако отказался отчитаться перед парламентом Великобритании, который расценивает это как оскорбление.