Нигериец в Киеве убежал от полиции и протаранил их авто

18 февраля 2019 | 14:43

Водителем автомобиля Infiniti, который вчера протаранил полицейский автомобиль, был иностранный гражданин. Эту информацию УНН подтвердили в правоохранительных органах. "Гражданин Нигерии 1989 года рождения", - сообщили правоохранители.

Известно, что патрульные остановили автомобиль для проверки и составления протокола. Однако, водитель после остановки начал вести себя агрессивно и оттолкнул патрульного дверью своего авто. Потом иностранец протаранил автомобиль патрульных и уехал с места происшествия. В столице был объявлен план "Перехват". В конце-концов нарушителя задержали. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК Украины - угроза или насилие к работнику полиции.



В Киеве водитель Infiniti пытался уйти от преследования правоохранителей и столкнулся с автомобилем патрульной службы полиции.