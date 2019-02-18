ДБР порушило провадження проти поліцейського за публікацією преси

18 февраля 2019 | 19:53

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Центральним апаратом Державного бюро розслідувань 18 лютого 2019 року до ЄРДР внесено інформацію про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України за фактом публікації на сайті Резонан сжурналістського розслідування Ярослава Берендакова НА ДЕЖУРСТВО БЕЗ ОРУЖИЯ: КТО ОТВЕТИТ ЗА ХАЛАТНОСТЬ. Про це повідомила перший заступник Директора ДБР Ольга Варченко і соцмережі Facebook, оприлюднивши копію відповідного документу.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань вказано, що "відповідно до повідомлення розміщеного на сайті Резонанс встановлено, 24.02.2018 за вказівкою керівництва Управління патрульної служби в Одеській області Департаменту патрульної поліції НПУ інспектор роти №4 Даниленко Р.В. заступив на службу без отримання табельної вогнепальної зброї" На чергуванні на Привокзальній площі у Одесі, Даниленко "під час охорони громадського порядку отримав від футбольних фанатів тілесні ушкодження".



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