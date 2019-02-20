Экс-зампредправления "Укргазбанка" с подельниками арестован

20 февраля 2019 | 08:56

Департамент защиты экономики Национальной полиции сообщил, что суд арестовал экс-чиновников Укргазбанка, подозреваемых в присвоении 39 млн грн.

Как отмечается в сообщении, 11 февраля бывшему члену наблюдательного совета Укргазбанка, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем экс-заместителю председателя правления банка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 960,5 тыс грн, а руководителю коммерческой структуры - домашний арест.



"Во вторник, 19 февраля, суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета АБ «Укргазбанк». Согласно постановлению суда последнего взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативный мера пресечения в виде залога - 90 млн гривен", - констатируется в сообщении Департамента защиты экономики Нацполиции.



По неофициальным данным источника Finbalance в Укргазбанке, в этой истории говорится в т.ч. об Алексее Омельяненко, который также был одним из ключевых бенефициаров банка в период до его национализации во время кризиса 2008-2009 гг. (в разное время он занимал различные должности в банке, в т.ч. был заместителем главы правления, членом наблюдательного совета) .



По данным Департамента защиты экономики Нацполиции, суть преступной схемы завладения средствами Укргазбанка заключалась в том, что "путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведения в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн гривен" (цитата).



"В настоящее время проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия по установлению всех участников указанной преступной «схемы» по разворовыванию средств государственного банка", - резюмируют в полиции.