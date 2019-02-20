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Экс-зампредправления "Укргазбанка" с подельниками арестован
20 февраля 2019 | 08:56
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Департамент защиты экономики Национальной полиции сообщил, что суд арестовал экс-чиновников Укргазбанка, подозреваемых в присвоении 39 млн грн.
Как отмечается в сообщении, 11 февраля бывшему члену наблюдательного совета Укргазбанка, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем экс-заместителю председателя правления банка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 960,5 тыс грн, а руководителю коммерческой структуры - домашний арест.
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