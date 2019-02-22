В Харькове взорвали банкоматы

22 февраля 2019 | 16:28

Сегодня ночью неизвестные взорвали и ограбили два банкомата в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Примерно в три часа ночи неизвестные взорвали банкомат на проспекте Победы и забрали из него кассеты с наличными.

После этого, примерно в половине четвертого ночи, трое мужчин в масках взорвали другой банкомат на улице Врубеля и забрали деньги в мешке. По данным свидетеля, после ограбления они уехали на сером авто.

Полиция ввела в действие операцию "Сирена", и уже в 3:50 нашла вероятное авто злоумышленников - в нем были элементы банковских кассет.