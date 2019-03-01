|
Председатель КСУ заявил, что в США тоже нет статьи о незаконном обогащении
01 марта 2019 | 13:28
распечатать комментарии [0] добавить в
Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал недавнее решение КС об отмене статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Шевчука в Facebook.
“Хочу попутно заметить, что Соединенные Штаты Америки, которые сделали очень много в сфере противодействия коррупции, отказались криминализировать незаконное обогащение и ратифицировать статью 20 Конвенции ООН о незаконном обогащении именно через противоречие указанной нормы презумпции невиновности, закрепленной в Конституции США”, — написал он.
Как отметил глава КСУ, правосудие США преследует коррупционеров по уголовным статьям, в которых отсутствуют “неконституционные конструкции” и украинский законодатель должен учесть эти доводы, чтобы уделить внимание качеству законов и соответствия их Конституции Украины.
также читайте
[22.02.2019]
[22.02.2019]
[18.02.2019]
[18.02.2019]
|
по теме
Наших разведчиков осудили на длительные сроки в РФ
01. 03. 2019 | 13:56
"28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С. - в форме шпионажа", - сообщили в ЦОС. Решением суда Долгополов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Сухоносова - к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.
Ли Ён Хо изложил позицию Пхеньяна по прошедшим переговорам лидеров КНДР и США
01. 03. 2019 | 13:47
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ночь с четверга на пятницу провел экстренный брифинг в отеле Melia, который стал резиденцией лидера КНДР Ким Чен Ына на время его визита во Вьетнам.
Лукашенко: Белоруссия не против общей валюты с Россией
01. 03. 2019 | 13:43
При этом президент Белоруссии уточнил, что это не будет ни белорусский, ни российский рубль
Сельхозпроизводители осваивают новые рынки
22. 02. 2019 | 16:30
В 2018 году были существенно расширены рынки сбыта украинской продукции животного и растительного происхождения. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»