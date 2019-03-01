Председатель КСУ заявил, что в США тоже нет статьи о незаконном обогащении

01 марта 2019 | 13:28

Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал недавнее решение КС об отмене статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Шевчука в Facebook.

“Хочу попутно заметить, что Соединенные Штаты Америки, которые сделали очень много в сфере противодействия коррупции, отказались криминализировать незаконное обогащение и ратифицировать статью 20 Конвенции ООН о незаконном обогащении именно через противоречие указанной нормы презумпции невиновности, закрепленной в Конституции США”, — написал он.

Как отметил глава КСУ, правосудие США преследует коррупционеров по уголовным статьям, в которых отсутствуют “неконституционные конструкции” и украинский законодатель должен учесть эти доводы, чтобы уделить внимание качеству законов и соответствия их Конституции Украины.