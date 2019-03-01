Лукашенко: Белоруссия не против общей валюты с Россией

01 марта 2019 | 13:43

При этом президент Белоруссии уточнил, что это не будет ни белорусский, ни российский рубль

Белоруссия не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу, эмиссионный центр такой валюты мог бы находиться в РФ.

"Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас [в РФ] рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль", - сказал он.

При этом Лукашенко считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр. "Не важно, где он будет, пусть будет в Питере - родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что двум странам необходимо идти на дальнейшее сближение.

Союзное государство

Говоря о белорусско-российском союзе, Лукашенко констатировал, что "многое тогда делали не так и многое могли сделать". "Сегодня надо посмотреть, что мы можем сделать, а что вообще нельзя делать сегодня", - отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что "нет сегодня никаких намерений у огромной страны [России] поглотить Беларусь". По словам Лукашенко, "союз должен строиться на принципах равноправия".

Он привел данные соцопроса, в соответствии с которым 98% граждан Белоруссии проголосуют против объединения двух государств, включения Белоруссии в состав России. "Не потому что у нас общество настроено против России, а потому что выросли новые поколения, и старые поняли, что мы можем жить и сотрудничать в другой форме, как близкие люди. Белорусы хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?" - отметил президент Белоруссии.

"Поэтому мы с президентом России договорились, что ни в коем случае нельзя пережимать ситуацию", - добавил он.

Поставки белорусского продовольствия

Лукашенко считает, что Россия необоснованно ограничивает поставки белорусского продовольствия.

"Зачем вы торпедируете поставки белорусской сельхозпродукции, ведь многие белорусские предприятия сертифицированы в Евросоюзе, а вы многие предприятия закрыли для поставок [на рынок РФ] и не пускаете на российский рынок, думаю ответ здесь понятен, дело здесь не в качестве", - утверждал Лукашенко.

По его словам, это происходит потому, что велико давление определенных групп в России. "Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют, олигархические. Крупный бизнес сросся с властью, проталкивают свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе", - считает Лукашенко.

В ходе инспекций, проведенных на белорусских мясоперерабатывающих и рыбоперерабатывающих предприятиях в январе-феврале 2019 года, Россельхознадзор обнаружил взаимосвязь увеличения количества поставок говядины в РФ из Белоруссии с ввозом говядины с Украины на белорусские предприятия. Выяснилось, что ряд проверенных предприятий не занимаются переработкой продукции, а фактические производители находятся на территории Украины.

Налоговый маневр в РФ

Лукашенко также заявил, что Минск не видит для себя проблем из-за налогового маневра в РФ.

"Мы переживем этом налоговый маневр [в нефтяной сфере РФ], - сказал он. - Мы купим на рынке нефть, на нем хватает нефти, вопрос в цене".

По его словам, Белоруссия скоро закончит модернизацию своих НПЗ и достигнет глубины переработки нефти 90-92%, как на европейских заводах. "И кто от этого выиграет? Мы просто привезем... чужую нефть. России это надо, нет, поэтому мы все переживем, Беларусь уже не та, которая была", - сказал Лукашенко.

Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

ТАСС