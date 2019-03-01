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Наших разведчиков осудили на длительные сроки в РФ
01 марта 2019 | 13:56
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"28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С. - в форме шпионажа", - сообщили в ЦОС. Решением суда Долгополов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Сухоносова - к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.
Они были задержаны в сентябре 2017 года Федеральной службой безопасности в Симферополе. "В ходе суда они вину признали полностью и раскаялись в содеянном", - отметили в ЦОС.
По данным ФСБ, Долгополов работал на военную разведку минобороны Украины. "Установлено, что (гражданская супруга военнослужащего) Сухоносова, будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины полковником Клименком Игорем Ивановичем, привлекла Долгополова к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение", - добавили в ЦОС. "Указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - подчеркнули в ФСБ.
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