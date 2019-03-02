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Пьяный полицейский за рулем сбил насмерть пешехода на переходе

02 марта 2019 | 16:07

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Старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции, который в субботу сбил насмерть пешехода в Броварах, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи которого расследуют обстоятельства аварии.


«Автопроисшествие произошло сегодня, 2 марта, около 6:00 утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки „Тойота“, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия», — сообщили в ГБР.

«Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в отделение полиции, где его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).



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