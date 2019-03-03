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Руководство Одесского СИЗО поймали на взятке
03 марта 2019 | 09:14
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Руководство изолятора требовало денежное вознаграждение за "смягчение" условий отбывания наказания.
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках руководство Одесского следственного изолятора, которые требовали от осужденных и их родственников неправомерную выгоду за "смягчение" условий отбывания наказания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили, что должностные лица для давления над задержанными удерживали их в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой от "смотрящих", которые сотрудничали с администрацией заведения
"Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, с которого злоумышленники требовали две тысячи долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку", - сообщили в СБУ.
Также правоохранители рассказали, что во время предыдущей проверки карточки на нее только за прошлый год было перечислено более 2,3 млн гривен.
Служба безопасности провела обыски по месту жительства и работы подозреваемых. У них были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, тысяча долларов, шестьдесят тыс. гривен и документация, которая подтверждает факт противоправных действий.
"Двух злоумышленников задержано в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили в СБУ.
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